«Vindmølleparker – aldri for sent å snu»

Jeg har nylig fått høre at det er gitt konsesjon til vindmøllepark på Gilja. I dag skulle det være unødvendig å minne om alle ulempene med landbaserte vindmøller, men jeg vil likevel nevne noen: De lager uopprettelige sår i naturen med de enorme arealer som kreves.

Milevis med 10 meter brede anleggsveier må bygges. De skal helst være så rette som mulig, og med så små høydeforskjeller at den tunge lasten ikke tar nedi grunnen ved transport fra produksjonssted til vindmølleparken.

Flest i Rogaland og Trøndelag

De fleste vindmøllene i landet vårt kommer til å stå langs kysten fra Lindesnes og langt nord i Finnmark. Foreløpig er det gitt flest konsesjoner til bygging i Rogaland og Fosen i Trøndelag. Selv kjenner jeg til tre vindmøller på selve Lindesnes. De ble satt opp på Fjeldskår for 20-30 år siden. Nå er de forlengst utrangerte og skal erstattes med store, nye vindmøller med digre propellblader.

Nå har eierne/entreprenøren prøvekjørt veien fra havnen opp til Fjeldskår med en diger anleggsbil med tilhenger som kan transportere de nye, store propellvingene. Beboerne på Lindesnes gruer til den enorme støyen de vil lage, og lysforurensingen fra flomlyset mot propellbladene. Dette kreves av hensyn til flytrafikken.

Tyskland har 35.000 vindmøller. De er satt opp for å redusere CO₂-utslippet. Nå viser det seg at utslippet bare er redusert med 0,2 prosent. Den viktigste årsaken er at vindmøllene har altfor liten strømproduksjon. De må stå stille når det blåser lite, og de står når det blåser for mye.

Politikerne må revurdere

Våre politikere må snarest revurdere den enorme planleggingen av norske landbaserte vindmølleparker. Det kan ikke bli prestisjeprosjekter som fører til nye lenkegjenger i landet vårt. Det er som kjent aldri for sent å snu. La det for all del ikke bli slik at politikk overstyrer fornuften i denne viktige saken for vårt samfunn.