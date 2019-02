Feil om Domkirkeplassen

I Aftenbladet 24. august 2017, uttalte jeg at det å la bussene gå over Domkirkeplassen ville være å gå baklengs inn i framtiden. Nå, halvannet år senere, kom dette utsagnet til å provosere Per Th. Grimnes såpass at han tok til pennen og forfattet et leserinnlegg som vi finner på trykk i Aftenbladet 21. februar.

Det er flott at byens innbyggere bryr seg om byen vår og holder oss politikere på tå hev. Men at min eneste begrunnelse var å bevare kirkefreden er feil, og fortjener en oppklaring. I den nye sentrumsplanen legges det opp til at Domkirkeplassen blir stengt for busser. Busspassasjerene skal komme nærmere den indre kjernen av sentrum ved at Kongsgata, og Klubbgaten kun skal benyttes som kollektivtrasé. Dette vil føre til over 130 bussavganger i timen. En del av bussene vil gå ut til Holmen og noen ut til Fiskepiren – og muligens østover.

Med andre ord vil det være betydelig mer tilgjengelighet for folk som tar bussen, uten å ødelegge for Domkirken og området rundt. Dette området er per i dag ikke opparbeidet til å håndtere over 130 busser i timen, følgelig anses det som ikke egnet – uavhengig av kirkefred.

Én ting Grimnes og jeg likevel er hjertens enige om: Metropolis må ligge der det er i dag, slik at det kan forbli et flott, sentralt møtepunkt for ungdommene i byen vår.