Takk for påminnelsen, Kåre Reiten

På selveste kvinnedagen 8. mars, presterte han i et intervju på TV Vest å si følgende om kvinners engasjement i barselomsorg-debatten:

«Jeg syns det er noe overdrevet, så jeg vil på 8. mars prøve å si at dette ikke må bli en sånn #metoo-kampanje igjen, på en måte. For det noe med de der flotte damene – at av og til så tar det litt mye av når det er en sak hos dere.»

14 sekunder – det er ganske imponerende.

Det er mulig Reiten ble litt vel engasjert, gitt hvor høyt over bakken disse utsagnene flyr. Det er ikke veldig tillitsskapende at en leder av et levekårstyre, profilert Stavanger-politiker og fastlege har disse holdningene til halve verdens befolkning.

For det første: #metoo-kampanjen har banet vei for viktige stemmer verden over. Stemmer som har utgjort en forskjell både på individ- og samfunnsnivå. Enorme krefter har blitt satt i sving. Hvis dette er et resultat av at flotte damer har blitt så engasjerte at de har tatt litt av, så: Hurra! Engasjement samler mennesker og fører frem endringer. Det er noe vi alle burde etterstrebe, ikke undergrave. Litt satt på spissen: Å dra fram #metoo hver gang kvinner engasjerer seg for noe, blir litt som å lire av seg «har du mensen, eller?» hver gang en kvinne er forbanna.

For det andre: La oss ta ett minutts stillhet for den flåsete frasen «de der flotte damene», som sammen med nære slektninger fortsatt dukker opp om kvinner i seriøse debatter. Én av mange hersketeknikker menn henter fram når de vil heve seg over kvinner. Kom igjen – det er faktisk ikke greit.

Og for det tredje: Takk for påminnelsen om hvorfor kvinnedagen fortsatt er så viktig, Kåre Reiten.