Barnehagen er viktigare enn skulen, ikkje fordi skulen er uviktig, eg meiner skulen er ryggrada i samfunnet vår, men fordi arbeidet me gjer i barnehagen ligg til grunne for alt som skjer i skulen seinare. Eg går på jobben min som barnehagelærar kvar dag med eit utgangspunkt, og det er å legge eit så bra grunnlag som mogleg for barna vidare i livet.

Skikkeleg grunnmur

Om ein byggjer eit hus, er det viktig å ha ein solid og skikkeleg grunnmur. Jo større grunnmur ein har, jo større hus kan ein bygge. I barnehagen dedikerar me heile arbeidslivet for å byggje ein så stor grunnmur som mogleg, ein så solid grunnmur som mogleg, som skulen seinare skal byggje store hus på. For at skulen skal ha ein så stor grunnmur som mogleg å jobbe med, introduserer me barna for så mange forskjellige ting som mogleg. I laupet av tida i barnehagen får barna møte deler av heile universet. Sånn får dei kunnskapar, ikkje berre om tinga, men om seg sjølv. Dei får moglegheita til å utvikle sin eigen identitet, sine eigne interesser, gjennom konstant eksponering for alt mellom himmel og jord. Dette er noko skulen seinare byggjer vidare på. Om eit barn aldri møter historie, til eksempel, vil det aldri utvikle interesse for historie. Gjennom å eksponere barna for så mange forskjellige ting som mogleg, lar me barna få utforske sin eigen personlegdom og finne sine eigne interesser.

Me opplever stadig vekk at store deler av samfunnet trur at det me driv med er ein kennel for småbarn.

Øver på det grunnleggjande

For at skulen skal få ein så solid og stødig grunnmur å jobbe med som mogleg, vier me arbeidskvardagen vår til å hjelpe barna å utvikle sosiale ferdigheiter, eit ope sinn, og ei positiv sjølvkjensle. I barnehagen får barna øve på grunnleggjande ting som å vente på tur, kva tid det passar seg å vere roleg og uroleg, å samarbeide med andre barn og vaksne, og mykje, mykje meir. Enda viktigare er det at alle barn i barnehagen skal utvikle eit positivt sjølvbilete, eit stort vitebegjær, og få behalde livsgleda alle barn er født med. Kvar dag jobbar me tett med barna for at dei skal føle seg bra, vere bra i møte med andre, og ha det godt med seg sjølv på sikt. No har eg ikkje eingong nemnt med eit ord den viktige språkutviklinga som skjer i barnehagen, som i aller høgaste grad ligg til grunne for alt som skjer i skulen seinare.

Stadig vekk ignorert

Dette er berre nokre av tinga me jobbar med i barnehagen kvar einaste dag, for at barna si tid i skulen skal bli finare, enklare og meir produktiv. Alt dette ligg til grunne for det som blir gjort i skulen, likevel blir viktigheita av barnehagen si rolle i eit menneske sitt dannings- og utdanningsliv stadig vekk ignorert og sett ned på. Dei første fem åra av eit menneske sitt liv gir ringverknader heile livet gjennom. Me går på jobb kvar dag i von om at så mange som mogleg av dei ringverknadane blir positive. Likevel opplever me stadig vekk at store deler av samfunnet trur at det me driv med er ein kennel for småbarn.

Må bli anerkjent

Barnehagen er viktigare enn skulen, fordi me i barnehagen legg grunnlaget for at ein seinare jobbar med i skulen. Poenget mitt er som sagt ikkje at skulen skal nedprioriterast, men at det er på tide at barnehagen blir anerkjent som den viktige brikka i eit danningsliv som den er. For å gå tilbake til husbyggingsallusjonen eit augeblikk heilt i avslutninga: I barnehagen byggjer me ein stor, solid grunnmur, og deler den opp i rom av forskjellig karakter. I skulen byggjer dei veggar, malar og møblerer, og fyller opp det som elles hadde blitt eit veldig tom og trist hus. Resten av livet vil ein vedlikehalde og byggje på. Alt dette startar i barnehagen. Ein grunnmur utan hus er unødvendig, og eit hus utan grunnmur vil fort rase.

Må vå vere med

Det er en viktig del av danningsløpet til barna å få oppleve og erfare, drøyma og filosofere, utvikle eit sjølv utanfor det purt læringsfokuserte, så kan søkelyset på målbar læring komme seinare, når barna er klare. Saman kan barnehagane og skulane gi så mange menneske som mogleg eit godt utgangspunkt for å møte resten av livet. Men då må barnehagen få lov å vere med.