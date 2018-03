Ikke nok med det, vi er fram til nå, mars 2018, fullstendig utelatt fra kommunens informasjon og som det ser ut, planlegging. 1. mars, lenge etter at planene er vedtatt og som det ser ut for meg, igangsatt, var endelig beboerne i Ramsvigs omsorgsboliger innkalt til informasjonsmøte, tre måneder etter at sykehjem og bofellesskap fikk orientering. Ikke at vi fikk så mye informasjon, ingen visste hva som skulle skje med oss, annet enn at vi skal fratas våre hjem innen sommeren 2019.

Spredd over hele byen

Hvor vi skulle flytte, visste ingen, men vi burde forberede oss på å få nye naboer, vi risikerte å bli spredd over hele byen. Stavanger har ikke nok ledige boliger som passer for oss, rullestoler og rullatorer er bare noen faktorer som trenger tilpasning, men demenslandsbyen skulle visst bli veldig flott! Det skulle tydeligvis være en oppmuntring, det var nesten så vi skulle glede oss til vi ble demente så vi fikk plass der.

Stemningen var ikke god

Møtet ble avbrutt etter tre kvarter, stemningen var ikke så god blant beboerne, og verken politikere eller representantene fra Stavanger kommune hadde noe å melde. Derfor stiller jeg spørsmålet i Aftenbladet denne gangen. Hva med oss? Har politikerne fra Høyre noen bedre svar nå? Eller er vi så lite produktive at vi bare kan skaltes og valtes med?