Jeg sa noe som ikke passet seg. I kronikken «Fortalte og ufortalte historier om fattigdom i Stavanger» 18.11. kommenterte jeg bakgrunnen for Sven Egil Omdals artikkel «Fattigunge» (Aftenbladet 14.10.): Byhistorisk forenings temahefte om fattigdom.

Uventet respons

Vi har truffet en nerve og fått svært mange positive tilbakemeldinger på at spørsmål om fattigdom og sosial nød i Stavanger tas opp. Visse deler av responsen var også uventet. Folk utenfra Stavanger kommenterer først og fremst måten vi her i byen forholder oss til temaet: «I Stavanger snakkes ikke om slikt – her skal jo alt være så fint og flott.» «I Stavanger feies alt under teppet, her kan man ikke stille spørsmål ved etablerte sannheter og institusjoner.» Dette ansporer jo til nye temanumre i framtiden.

Fra stavangerfolk som har levd en stund, har tilbakemeldingene vært undrende: «Kan det stemme? Dette har vi ikke sett.» «Dette visste vi ikke om.» Så har vi bidratt til folkeopplysningen.

Vår innfallsvinkel var å framheve noen av perspektivene som ikke er fortalt. Mange vil dele, men få vil si noe i det offentlige rommet.

Jeg koplet også ordet «ramp» til historien om misjonsbarna – et særskilt kapittel i vår historie. En kort oppramsing av tema som bør berøres i historiefortellingene våre, gir lite rom for nyanser, og det er selvfølgelig bare å beklage om formuleringen utilsiktet rippet opp i gamle sår. Et særtrekk ved Stavangers indre bystruktur er den korte fysiske avstanden mellom bystrøk med store sosiale skillelinjer. I de store sentrumsskolene på Storhaug, Våland og Kampen har unger med ulik bakgrunn møttes i samme klasserom. Der har det nok også vært ulikt syn på hvem som har vært betraktet som «ramp», eventuelt «silkeramp» opp gjennom årene, samme hvilken bakgrunn man hadde.

Den vakreste historien om misjonsbarna er Lene Asks tegneserie «Lille Richard». Historien er basert på autentiske brev og forteller fra perspektivet til en liten gutt, den 6-årige misjonssønnen Richard, som måtte bli igjen i Stavanger mens foreldrene dro ut for å misjonere. Her framstilles essensen av den sorg og savn som misjonsbarna trolig må ha opplevd. Den bør leses av alle som ønsker å forstå barndoms- og oppveksthistorie i Stavanger.

Vi trenger flere stemmer

All ære til dem som har bidratt til å fortelle og ivareta disse historiene. Vår innfallsvinkel var å framheve noen av perspektivene som ikke er fortalt. Mange vil dele, men få vil si noe i det offentlige rommet. Kan hende viser responsen hvorfor så få tar ordet? Noen historier er såre, nære, til og med motsetningsfylte. Tåler vi å rokke ved etablerte fortellinger, si noe som kan støte eller bestrides, vise at historien har mange fasetter?

Vi trenger flere stemmer i dette koret – hver generasjon må betrakte historien med sitt blikk. Hvis ikke risikerer vi at fortellingene om byen vår sementeres, heller enn å oppdateres.