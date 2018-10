Kjære Elsa Kristiansen og Aud Klovning Knudsen, når skal vi få nok sykehjemsplasser i Stavanger, spør dere i Aftenbladet 24. oktober. Mitt banalt enkle svar er at det får vi ikke før vi får et nytt politisk flertall. Arbeiderpartiet og den øvrige opposisjonen tar høyde for behovet og legger opp til prosjektering og planlegging av nytt sykehjem i sine budsjett.

Høyrealliansen har fått hakk i plata og snakker bare om «Leve hele Livet». Ingenting blir gjort hvis vi ikke anerkjenner at ventelistene er lange, altfor lange, og samtidig som vi satser på hverdagsrehabilitering også bygger flere sykehjem. Bare 21 stykker av dem som er på ventelisten til langtidsplass, venter hjemme, fikk vi opplyst i levekårsmøte 23.10. De resterende 50 opptar ulike botilbud i kommunen, som for eksempel korttidssenger. Disse sengene er det andre pasienter som trenger, og så fortsetter eventyret om hva mangel på sykehjemsplasser skaper av følgeproblemer.

Så igjen, vi får ikke nok sykehjemsplasser i denne byen før vi har stemt frem Kari Nessa Nordtun til ordfører ved neste valg. For med et styringsflertall med føttene godt plantet i sosialdemokratiske sko, er en av de aller viktigste prioriteringene å ta vare på dem som har bygget landet.