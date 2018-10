KrFs Seniorutvalg støtter Hareide

DEBATT: KrFs Seniorutvalg har på sitt møte 8. oktober drøftet situasjonen i partiet etter partileder Knut Arild Hareides tale til Landsstyret hvor han anbefaler at KrF undersøker muligheten for å danne regjering sammen med Ap og Sp.

Seniorutvalget har gitt Sentralstyret følgende råd: Med utgangspunkt i kristendemokratisk ideologi utfordrer KrF toblokkstenkningen i norsk politikk. Partileder Knut Arild Hareide har åpnet opp for en prosess som gjør det mulig å vurdere et samarbeid med Ap og Sp.

KrFs Seniorutvalg støtter dette initiativet og vil understreke at «å velge side» er en strategisk handling for å få gjennomslag for KrFs politikk, ikke en endring av KrFs ideologi og verdisyn. Utvalget ber om at sentralstyret tar dette med i vurderingen når partiet skal ta sitt strategiske valg.