Jeg var nylig dommer på Hackathon, arrangert av Stavanger kommune med flere. Målet var å finne nye bruksmuligheter for det bydekkende sensornettverket, kalt LoRaWAN. Et hackathon er en idékonkurranse for utviklere, designere, gründere og andre som ser etter helt nye løsninger. Vinneren av dette hackatonet får teste produktet i Stavangers nye Living Lab.

Hva er en smart by?

Mang en barneskoleelev har skrevet stil om fremtidsvisjoner: Flyvende biler, robottrafikklys som deler ut kakao til hissige bilister og lomme-tv-er som gir beskjed om hvordan den siste fotballkampen gikk. Noen barndomsdrømmer har allerede blitt allemannseie, andre ideer passer kanskje best som kjøleskapstegninger.

Noen av løsningene fra hackatonet kan gå rett inn i det kommunale tilbudet, andre er kanskje mer egnet for kommersiell sektor.

Dagens smarte løsninger i en by bør ta hensyn til miljø og energiforbruk, effektivitet og produktivitet, hvordan vi tiltrekker oss arbeidskraft, fornøydhet, sikkerhet, fleksibilitet og tilpasningsevne, og økonomi. En smart by er betegnelsen på hvordan teknologi brukes for å sy sammen alt dette. For å møte innbyggernes forventninger, er det veldig mange brikker som må på plass. Før gikk man til IT-avdelingen for å løse konkrete utfordringer. På hackathonet utfordret vi hele det kreative miljøet i Stavanger. Arrangementet markerte også hvordan vi vil være med å skape en arena for å dele ideer og løsninger, for selv ikke IT-avdelingen kan løse alle problemer alene.

Hva er smart?

På hackatonet jobbet deltagerne med å utnytte åpne data som finnes tilgjengelig gjennom sensorer, beacons og andre koblingspunkter. Komponentene må kunne snakke sammen, altså utveksle informasjon, og helst på én og samme plattform. Vinneren lagde en multisensor som gir full informasjon i sanntid om innendørsklima og kvaliteter som temperatur, fuktighet, støy, CO2, og informasjon om rommene som har vært i bruk. Teamet selv tenkte dette kan være en god løsning å ha i blant annet klasserom og barnehager. Kanskje går løsningen an å «oversette» til andre bruksområder, som utesteder eller Viking Stadion?

Smart kan også være at utsatte vannrør og el-ledninger melder direkte til kommunens tekniske etat om kritiske punkter, at luftmålere justerer bomringen samtidig som de varsler barnehager og astmatikere om dårlig luftkvalitet, og at veikartet selv registrerer i hvilke tidsrom det er nødvendig med ekstra parkeringsmuligheter.

Vi bygger fremtidsbyen i dag

Kommunens invitasjon til lekmenn om å forme fremtidsbyen, er ikke bare en kjernesunn stadfestning av demokratiet; det er også en erkjennelse av at veien til morgendagens digitaliserte samfunn blir til mens vi går, og at samarbeid er det beste verktøyet for å skape innoverende løsninger. Noen av løsningene fra hackatonet kan gå rett inn i det kommunale tilbudet, andre er kanskje mer egnet for kommersiell sektor. Man kjenner alltid best skoen som trykker best på egen fot. Ved å invitere ulike interessegrupper og personer til å dele erfaringene, kan vi komme ut av troen på at gnagsår bare gjelder oss selv.