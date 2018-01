Like før jul vedtok bystyret at Ramsvigtunet sykehjem skal gjøres om til et senter for borgere med demens ut fra det forarbeidet som ble levert fra en prosjektgruppe oppnevnt av Stavanger kommune. På nyåret er det kommet en viktig diskusjon for og mot denne nyskapningen, og om sykehjemsdekningen generelt her i byen.

Ulike meninger

I vår lokale avdeling av Seniorsaken, som fra 1. januar i år har navnet Senior Norge, har styret ulike meninger om denne saken. De som er imot Ramsvig-prosjektet, er ikke imot selve konseptet, men at man tømmer et sykehjem for ombygging når det er så mange på venteliste til en sykehjemsplass i Stavanger. De sier: Kom heller raskt i gang med å bygge et større demenssenter eller en demenslandsby på en av de to tomtene som vi har forstått allerede er klare for utbygging, nettopp for sykehjem. Det siste er vi alle enige om.

Lervig med sine 123 plasser, som man tidligere trøstet seg til, skulle dekke behovet for sykehjemsplasser fram mot 2020-årene, er nå i alt vesentlig tatt i bruk av beboere fra de tre institusjonene som blir nedlagt. Det kan man ikke komme bort fra.

Stort behov

Fremdeles har vi 73 på venteliste og de vil antakelig øke etter som årene går. Svært mange pasienter som bor på langtidsavdeling på sykehjemmene i dag, lider av alvorlig demens. Vi vil trenge både et tilrettelagt Ramsvigtun og et nybygd større demenssenter på en av de ledige og klare tomtene. Kanskje trenger vi også etter hvert en omgjøring av flere eksisterende sykehjem, slik at de kan egne seg bedre for en demensomsorg enn det som det er mulig å få til i de tradisjonelle sykehjemmene i dag.

Solveig Grødem Sandelson stiller i Aftenbladet 5. januar spørsmål ved om «demenslandsbyer» eller et «demenssenter» slik det planlegges i Ramsvig, er det rette for borgere med alvorlig demens. I både Danmark og Nederland, der mange av oss har vært på besøk, er slike sentra nettopp for eldre (og yngre) med alvorlig demens. Så vidt jeg husker var levetiden etter ankomst til demenslandsbyen i Nederland pluss/minus 4 år. Det betyr at det er de sykeste som drar nytte av denne type bolig. Også i Norge skal borgere med en demens bo hjemme lengst mulig med diverse støttetilbud. Det er jo ikke kroppen som er syk. Kan man bruke den, og ha luft og rom, inntrykk og aktivitet som man kan glede seg over, vil også du og jeg, hvis vi er så uheldige at vi blir demente, kunne ha det mye bedre i et tilrettelagt demenssenter, enn på et tradisjonelt sykehjem.

Folkekrav

Vi håper Ramsvigtunet kan stå klart i ny drakt så raskt som overhodet mulig. Og siden Stavanger nå er på samme nivå når det gjelder sykehjemsplasser som før Lervig ble bygd, fordi eksisterende plasser legges ned, må det bli et folkekrav at kommunen straks går i gang med planlegging og tilrettelegging for et større demenssenter på en av de to tomtene som nå er regulert.