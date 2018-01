I overgangen til den moderne roman blir kampen mellom adel og borgerskap dramatisert ved at en kvinnelig engel blir overfalt av en mannlig djevel.

Stilt overfor rapportene om Giskes appetitt på unge kvinner, stiger det mye sinne og aggresjon til overflaten. Et slikt kollektivt sinne forstås gjerne i lys av de faktiske saksforhold som man mener er avdekket. En eldre mann med makt presser på for å få intimitet med en yngre, forsvarsløs kvinne. Metoo-kampanjen har satt fokus på denne type saker og skjerpet blikket for at seksuell trakassering skjer på mange hold.

Hvor kommer denne ideen fra at det er den som har opplevd noe, som må fortelle sin fortelling?

Eierskap til fortellingen

Men hva skjer om vi heller betrakter Giske-saken ut fra et litterært perspektiv? Da Nettavisen publiserte et slags sammendrag av hva saken dreide seg om – basert på muntlige kilder, riktignok – hevdet både sentrale partifolk og kvinnene som hadde meldt fra, at de slett ikke kjente seg igjen i Nettavisens resyme. Nå kan det nok tenkes at journalistene hos Gunnar Stavrum hadde gjort et svakt arbeid. Likevel: Å se sin historie redusert til et kjølig faktum, stemmer ikke med den opplevelse som ens egen fortelling kan sikre. Det er ikke nok å ha en «sak», man må også eie den framstilling eller litterære form som saken presenteres i.

Hvor kommer denne ideen fra at det er den som har opplevd noe, som må fortelle sin fortelling? Mange tror at dette er et nokså nytt fenomen, knyttet til samfunnsgrupper som har kjempet seg inn på historiens arena. Urfolk og minoriteter av ulikt slag har fått fortelle sin historie, men det hindrer ikke at man rammer deres kamp inn i en større samfunnsmessig kontekst. Men i tilfeller som handler om kvinners seksualitet og følelsesliv, er det andre regler som gjelder. De er ikke parter i en sak, først og fremst, men «varslere». Denne profetlignende rollen gjør at ordvalget deres ikke kan byttes ut, samtidig som de må holdes skjult for offentligheten på grunn av den store belastningen det er å stå fram. Sjangeren de har blitt tildelt er etter min mening knyttet tett opp til framveksten av den moderne roman. Den avgjørende handling ligger på det indre plan, som leser blir man hensatt til å se verden med forfatterens øyne.

Penguin Books

Perspektivets betydning

I 1740 og 1748 utga den engelske forfatteren Samuel Richardson (1689–1761) to romaner, «Pamela» og «Clarissa», som nesten ikke leses lengre. Da de ble publisert, skapte de furore i hele det litterære Europa. De er brevromaner, og brevformen skaper inntrykket av at leseren så å si samtidig er med det som skjer. I tillegg er det kvinnene som skriver. Vi ser verden med deres øyne.

I disse romanene er hovedpersonene – og heltene – tjenestepiker som blir utsatt for adelige, formuende menns forsøk på å forføre dem. I «Pamela» bortfører mannen henne og truer med voldtekt, men Pamela motstår både trusler og fristelser, og hennes nesten overjordiske dydighet blir belønnet med ekteskap. Hun har nemlig tvunget mannen til å se verden med hennes øyne. Han forstår til og med at han må revurdere sine utenomekteskapelige forbindelser.

I romanen «Clarissa», derimot, blir hovedpersonen faktisk voldtatt, noe som fører til at hun avslår når adelsmannen spør om hennes hånd. Overgrepet ødelegger muligheten for en videre relasjon.

Aristokraten står i veien for følelsessamfunnet fordi han mangler moral.

Følelser som politisk kampbegrep

Noe av det geniale Richardson gjør er at han begrunner en ny myte. I overgangen til følelsenes tidsalder skriver han om den ekte kjærlighet mellom to mennesker. En avgjørende forutsetning er at kvinnenes seksualdrift blir tabuisert, og at ekteskapet må være tuftet på følelser. Den adelige, skruppelløse mannen må lære å kjenne hennes følelser, først da kan de hengi seg til hverandre. Følelsene er det som forener alle mennesker og overskrider grensene mellom adel og borgerskap. Følelsene blir derfor det politiske kampbegrepet borgerskapet bruker mot adelen for å svekke deres særstilling i samfunnet. Aristokraten står i veien for følelsessamfunnet fordi han mangler moral, men denne mangelen blir kompensert ved den borgerlige kvinnes dydighet. Richardson projiserer med andre ord motsetningen mellom den gamle adel og det nye borgerskap på forskjellen mellom kjønnene, og han seksualiserer denne motsetningen. Richardsons nye borgerlige kvinne er delikat, følsom, passiv og i spørsmål om erotiske tilbøyeligheter: absolutt prinsippfast og dydig. Kampen mellom adelens laster og borgernes dyder blir dramatisert ved at en kvinnelig engel bli overfalt av en mannlig djevel.

Først når mannen er befridd fra sine adelige tilbøyeligheter og har hengitt seg til hennes ønsker, først da kan et sant forhold oppstå.

Kulturelt læringspotensial

Når de unge kvinnene i Giske-affæren legger fram historier om å bli utsatt for en mektig mann, skjer det på bakgrunn av en slik litterær innramming. Det er helt avgjørende for sjangeren at historiene ikke blir redusert til saksforhold eller «fakta», fordi saken er avhengig av perspektivet. Man må simpelthen se saken med kvinnens øyne. I kravet om et ensidig kvinnelig syn på saken ligger det en tanke om et kulturelt læringspotensial. Mannen kan nemlig lære å fullt ut respektere hennes fintfølende sinn og hennes ønsker. Det er helt avgjørende, for først da kan kvinnen – slik Richardson viser oss – ta hensyn til sine egne følelser. Først når mannen er befridd fra sine adelige tilbøyeligheter og har hengitt seg til hennes ønsker, først da kan et sant forhold oppstå.

Man kunne kanskje innvende at Giske ikke har voldtatt noen, og at han dermed heller ikke har forspilt sin sjanse for å oppgi sine adelige tilbøyeligheter. Det er nok riktig, problemet er bare at det er snakk om flere kvinner på en gang. Da støter man på kjærlighetsmytens krav om den ene utkårede.