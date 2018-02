Skal eg sitje stille i båten og sjå på at barnhagebarn opplever store forskjellar?

Skal eg sitje stille og sjå på at barnehagebarn ikkje får den hjelpa dei treng?

Skal eg ikkje seie ifrå når eg har løysingar som kan gje barnehagebarn betre kvalitet enn dei får i dag?

Meir tid til planlegging

Kvaliteten i kommunale barnehagar vert stadig betre, men skal vi nå dei høge måla samfunnet set for oss, treng vi meir tid til planlegging. Det vil ikkje KS gje oss. Derfor er det no brot i forhandlingane mellom kommunanes organisasjon KS og Utdanningsforbundet om ny arbeidstidsavtale i barnehagane.

Målet for mitt arbeid er likt dei fleste andre barnehagelærarar sitt. Styrarar, pedagogiske leiarar, andre barnehagelærarar og eg vil gje ditt barn i barnehagen den beste starten på utdanningsløpet. Det betyr at eg må legge til rette mitt pedagogiske arbeid for ditt barn, for barnegruppa, for mine medarbeidarar og for alle samarbeidspartnarane som er ein del av barnehagen. Når dette skjer, då får ditt barn eit godt kvalitativt tilbod i barnehagen.

Når vi skal gjere dette arbeidet, treng vi, i tillegg til å vere tilstades ilag med ditt barn, tid til å planlegge det arbeidet vi skal gjere. Barnehagelærarane treng planleggingstid for å ha ei reell muligheit til å ta ansvaret som er pålagt oss gjennom barnehagelova og rammeplanar. Derfor treng vi å få auka tid til planlegging, for- og etterarbeid, òg ei sikring av at denne tida faktisk vert brukt slik den er tenkt. Dette er eit viktig krav frå oss.

I dag har vi ei sentral arbeidtidsavtale som seier at alle barnehagelærarar i Noreg skal ha minimum fire timar med planleggingstid i veka. Denne planleggingstida skal nyttast til planlegging, for- og etterarbeid. Fire timar er det same timeantalet som barnehagelærarane har hatt til å planlegge sitt arbeid sidan 70-talet. Dette er urovekkande! Barnehagen er ein del av utdanningsløpet, og oppgåvene og ansvaret har ilag med krava til kvalitet auka voldsamt. Dette er bra, men det er ikkje bra at dette skjer utan at vi som barnehagelærarar får meir tid til å gjere jobben vår for ditt barn.

Ulike avtalar

Slik det er i dag kan barnehagar i same kommune ha ulike avtalar fordi dei fire timane er eit minimum. Til dømes kan barnehagelærarane i ein barnehage ha berre fire timar planleggingstid, i nabobarnehagen kan dei ha 5,5 timar. Å verte einige om dette er tidkrevjande arbeid, og i tillegg skapar det ein situasjon der det ikkje er likeverdige forhold for barn og tilsette.

Så, nei, eg set ikkje stille i båten. Eg reiser meg og brukar mi profesjonsstemme:

KS, gje meg tid til å gjere jobben min for barna i barnehagen. Gje meg tid til å legge til rette det pedagogiske arbeidet for at kvart enkelt barn skal få ein god start på utdanningsløpet sitt.

KS, gje meg ei sentral avtale, der alle barn i heile landet får eit like godt pedagogisk tilbod.