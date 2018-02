Norsk industri i livsfare?

Norsk elektrisk kraft og norsk gass har vore eksportert og blir eksportert utan problem. Mange land i Europa vil gjerne kjøpa kraft av oss, og me kan selja alt me vil og kan, ikkje meir. Me kan ikkje selja all krafta andre vil ha.

Livskjelda

Fossekrafta vår er kalla arvesylvet vårt, men er mykje meir. Vasskrafta er livskjelda for den norske industrien, for heile den lange rekka av industristader frå lengst nord til lengst sør. Denne livsnerva gjer at det bur og arbeider menneske i alle deler av dette lange steinriket av eit land. Den elektriske krafta er vel den største rikdomen me har; denne rikdomen har me for alle tider. Den elektriske krafta tek aldri slutt; og er dermed ein større rikdom enn olja. Det er lukka for dette landet at her har vore folk som har fått til dette og har sikra det for nye tider. At me attåt industrikrafta har overskot og kraft å selja, er eit tillegg, men ikkje meir.

Fram til no har me vore seljar, dei andre kjøpar. Pris og vilkår blir avtala på vanleg måte mellom seljar og kjøpar gjennom leveringsavtale om kor mykje som skal leverast, kva tid. I energiunionen er alle medlemer. Seljar og kjøparar blir der eitt og det same. Den elektriske krafta blir felles ressurs og produkt som skal styrast av unionen. Og unionsgrunnlova seier uttrykkeleg at dei som forvaltar energien, skal vera ubundne av styresmaktene i landet og styrast direkte av unionen.

To grunnleggande endringar blir dette. Seljaren er vekke. Unionen, der 26 skal ha og ein skal levera, har overstyringa, og avgjer kor mykje som skal leverast til kven. Dermed har den norske staten ikkje lenger råderett over produksjonen, og skal heller ikkje ha råderett over utbygging. Dette er den andre endringa. Den norske staten har då ikkje lenger jurisdiksjon på dette området, det norske Stortinget avgjer ikkje kva som er lov og rett. Dermed er Stortinget utestengt, og då kan heller ikkje andre norske interesser sikra den kraftkrevjande industrien.

Søviknes misforstår

Dette er slett ikkje mistyding, slik energiminister Terje Søviknes vil ha det til i Aftenbladet 9. februar. Me vil framleis ha råderett, skriv han og er nok sjølv den som misforstår når han peikar på produksjonsanlegg, straumnett og utanlandskablar og meiner det er råderetten. Alt det har EU inga interesse av å legga seg opp i. Om kablane går nede i jorda eller i strekk over ein turistfjord er eitt feitt, når berre dei får hand om straumen.