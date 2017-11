Rogaland er én av fylkeskommunene som tjener mest på endringene i inntektssystemet, som regjeringen har innført. I statsbudsjettet for 2015 ble den langsiktige gevinsten for Rogaland fylkeskommune anslått til om lag 350 millioner kroner. Endringene innføres gradvis i perioden 2015 til 2019, og har bidratt til inntektsvekst for Rogaland de siste årene. Også for 2018 er Rogaland anslått til å ha en vekst i frie inntekter over landsgjennomsnittet.

Viktig for folk

Transporttilbud med ferje og båt er viktig for folk og næringsliv langs kysten. Om lag 30 millioner passasjerer fraktes hvert år med båt og ferje, blant annet til og fra jobb og skole. Næringslivet er også avhengig av dette tilbudet for å utnytte mulighetene for verdiskapning som ligger langs kysten.

Selv om Rogaland fortsatt har skatteinntekter godt over landsgjennomsnittet, har jeg forståelse for at det er krevende for fylkeskommunen å tilpasse seg sviktende skatteinntekter.

Fra neste år innføres et nytt finansieringssystem for fylkeskommunale båter og ferjer. Det nye systemet er en betydelig forbedring fra dagens ordning, med mer objektive kriterier og en modell som skiller mellom ferjesamband av ulik lengde og trafikk. Rogaland kommer dårligere ut med de nye båtkriteriene, men tjener på den nye modellen for ferjer.

Regjeringen styrker båt- og ferjefylkene med 100 millioner kroner neste år, for å sikre et godt transporttilbud for folk langs kysten. Rogaland fylkeskommune får 7,7 millioner kroner av denne satsingen.

Oljenedturen har rammet Rogaland spesielt hardt. Det gir også utslag i fylkeskommunens skatteinntekter. Selv om Rogaland fortsatt har skatteinntekter godt over landsgjennomsnittet, har jeg forståelse for at det er krevende for fylkeskommunen å tilpasse seg sviktende skatteinntekter. Jeg vil likevel minne om at forskjellene mellom fylkeskommunenes skatteinntekter i stor grad blir utjevnet gjennom skatteutjevningen i inntektssystemet. Denne omfordelingsmekanismen sørger for at alle fylkeskommuner får en del av den skatteveksten vi har sett på landsbasis i år.

Effektiv ressursbruk

Rogaland fylkeskommune har dermed rammer som gjør det mulig å gi innbyggerne gode tjenester. Samtidig er det nødvendig at hele offentlig sørger for effektiv ressursbruk slik at vi kan trygge velferden vår også i fremtiden.