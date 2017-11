Klimasaken - Aftenbladet.no

Stavanger Aftenblad valgte en lokal klimaskeptiker som frontfigur i presentasjonen av klimasaken i en 15 siders framstilling i Magasinet lørdag 28. oktober. Framstillingen gir alt i alt et skeivt bilde av den klimavitenskapelige kunnskapen i verden i 2017.

Den føderale klimarapporten utgis hver 4. år i USA, og den har tittelen Forth National Climate Assessment, 2017. Konklusjonene i den omfattende rapporten er klare og overbevisende: Den globale årlige gjennomsnittlige overflatetemperaturen har økt med ca. 1,0 grad celsius de siste 115 årene. Denne perioden er nå den varmeste i vår moderne historie. De siste årene er det blitt satt flere klimarelaterte ekstremværrekorder, og 2014-2017 har vært de varmeste årene som er registrert.

Overveiende sannsynlig

Rapporten finner det overveiende sannsynlig at utslipp av klimagasser er den dominerende årsaken til den observerte oppvarmingen de siste 40 årene. Noen alternativ forklaring til oppvarmingen er ikke å finne i naturlige klimavariasjoner.

Den observerte temperaturøkningen i atmosfæren og i verdenshavene har gitt seg konkrete utslag i smeltende isbreer, krympende sjøis, stigende havnivåer, havforsuring og mer ekstremvær.

Bekrefter konklusjonene

6. november publiserte også Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO) en rapport som bekrefter konklusjonene i Forth National Climate Assessment. I tillegg legges det her vekt på at også Antarktis nå omfattes av nedsmelting.

