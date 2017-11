Nok tendensiøse fremstillinger om kvaliteten i barnehagene i Hinna bydel (Aftenbladet 22. oktober). Politikerne må stoppe seigpiningen av barnehagene i bydelen og vedta de foreslåtte kuttene – til beste for alle barn, foreldre og ansatte i bydelen.

Lært av fjorårets feil

I fjor så vi at de foreldrene som ropte høyest – og ikke minst først – ble forfordelt i prosessen. I år har heldigvis både administrasjonen og politikerne lært av fjorårets feil, og kjørt en prosess i to steg. I steg én har kriteriene for neddimensjoneringen blitt vedtatt. I steg to har disse kriteriene blitt benyttet til å velge ut de barnehagene som foreslås lagt ned.

Påstanden om at det er forskjeller i kvalitet mellom barnehagene i Hinna, er fullstendig skivebom. Ikke uventet synes hverken foreldre eller de ansatte i de berørte barnehagene at dette forslaget er en god idé. Som foreldre i en av de barnehagene som nå blir gjenstand for en svertekampanje, kan jeg ikke sitte stille og se på de virkemidlene som tas i bruk for å påvirke politikerne.

Hovedargumentet hviler på et (feilaktig) premiss om at de barnehagene som er foreslått nedlagt, er vesentlig bedre enn andre barnehager i bydelen. Påstanden er forsøkt begrunnet i resultatene fra den årlige foreldreundersøkelsen. Jeg skal her forklare hvorfor dette premisset ikke bare er en tendensiøs overforenkling.

Samtlige scorer bra

Samtlige kommunale barnehager i Hinna bydel scorer 4 eller høyere på «total tilfredshet». Kun én kommunal barnehage har en score under 4 på én av de fire underkategoriene. Når poengskalaen går fra 1 til 5, med 5 som høyeste score, så må alt over 4 regnes som veldig bra.

Foreldre har en tendens til å gi høy score når de svarer på foreldreundersøkelsen. På landsbasis er gjennomsnittet godt over 4. De tilsynelatende gode resultatene kan forklares ut ifra et behov vi foreldre har for å rettferdiggjøre overfor oss selv, og ikke minst våre barn, at vi overlater barna våre til andre voksne syv timer i døgnet.

Mange andre faktorer

For det tredje må svarene foreldreundersøkelsen settes i sammenheng med andre kvalitetsmål. Kommunen har informasjon om bekymringsmeldinger, klagesaker, barnevernssaker, ansattes fravær, utdanningsnivå på ansatte og mange andre faktorer som samlet sett gir et bilde på barnehagenes kvalitet.

Foreldreundersøkelsen har en innebygget feilmargin som skyldes at vi ikke vet hva de foreldrene som ikke har svart på undersøkelsene, egentlig mener om barnehagene. Dermed kan vi ikke konkludere med at én barnehage scorer bedre enn en annen.

Langsiktig og helhetlig

Politikerne i Stavanger må tørre å tenke langsiktig og helhetlig. Et «ostehøvelalternativ» vil i praksis ramme alle barn, foreldre og ansatte i kommunale barnehager i hele Hinna bydel, og forlenge perioden med usikkerhet i flere måneder.

Dersom foreldre ser at det nytter å rangere sin egen barnehage høyt på foreldreundersøkelsen, vil veien til fremtidige kampanjer for å få foreldre til å «stemme 5» være kort. Dette vil medføre at foreldreundersøkelsen helt mister relevans som måleverktøy på kvalitet.