Dårlig kollektivtilbud mellom nord- og sørfylket

DEBATT: Lørdag 5. juni skulle sønnen min reise fra Skudeneshavn til Stavanger. Det går ikke an å sykle og all båtforbindelse sørover fra Haugalandet er en saga blott, så for den som ikke skal kjøre bil, er Kystbussen eneste alternativ.

Inger Johanne Riisdal Randaberg

Siden min sønn ønsket å komme fram før klokka 20, måtte han ta Kystbussen fra Håvik terminal klokka 15.50, med ankomst Stavanger klokka 17.35. Reiseplanleggeren til Kolumbus foreslo at han kunne ta buss fra Skudeneshavn klokka 14.54, med ankomst Håvik terminal klokka 15.47 – tre minutter før avgang med Kystbussen. Dette framstår som optimal tidsbruk, men er i virkeligheten en helt uholdbar løsning.

Dersom Kolumbus blir fem minutter forsinket, har Kystbussen sannsynligvis kjørt.

En rask telefon til Kolumbus slo fast at de slett ikke har avtalt korrespondanse med Kystbussen. Dersom Kolumbus blir fem minutter forsinket, har Kystbussen sannsynligvis kjørt. Man har i så fall heller ikke rett til å benytte forhåndskjøpt billett på en senere avgang med Kystbussen. For ordens skyld: Forhåndskjøpt voksen billett for strekningen Håvik terminal – Stavanger koster fra 223 til 357 kroner, avhengig av hvor lenge før avgang man kjøper den.

Den som en lørdag ønsker å ankomme Håvik terminal i god tid før Kystbussen sin avgang klokka 15.50, må eventuelt ta buss fra Skudeneshavn klokka 13.54. Passasjeren bør da belage seg på å vente 1 time og 3 minutter på Håvik terminal, men har uansett ingen garanti for å komme fram til Stavanger i samsvar med rutetabellen. Tunellene i Rennfast stenges nemlig rett som det er uten forvarsel, med forsinkelse uansett hvilken transportmetode som benyttes.

Kald opplevelse

Å vente lenge på den såkalte Håvik terminal kan for øvrig bli en kald opplevelse, for åpne busskur er eneste ly. Der finnes heller ingen kiosk eller butikk av noe slag, og intet toalett.

Min sønn fant seg en heldig løsning – mor kjørte ham til Håvik terminal i passelig tid, dette gikk selvsagt også mye raskere enn å kjøre buss. For egen del er jeg svært skuffet over dagens kollektivtilbud mellom nord- og sørfylket, som etter min forståelse ofte påfører passasjerene urimelige kostnader av ulike slag, inkludert unødig tidsbruk.

