Datasenter på Kalberg trenger strøm

Debattinnlegg

Ingebret Gausland Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Diskusjonen går høyt om planene for datasenter på Kalberg, men dessverre blir det stort sett bare fokusert på naturinngrep. Datasenteret trenger strøm, og det har vært lite fokus på denne del av problemet.

Det er antatt at et stort datasenter trenger 100-200 MW (NVE 2019), noe som blir brukt hver time hele året. Siden det er 8760 timer i et år blir årsforbruket 1,75 terawatt time, og dette vil kanskje øke over tid. En husholdning bruker i gjennomsnitt 20.000 kWh i året, og da vil forbruket i datasenteret tilsvare forbruket i mer enn 85.000 husholdninger.

Den nye kraftstasjonen i Lysebotn (som ble åpnet av Erna Solberg i september 2018) vil kunne levere strøm til 75.000 husstander. Dette betyr at dersom datasenteret på Kalberg blir bygd, så vil all strøm produsert i Lysebotn gå med til å drifte dette. Da får Nord-Jæren ingenting igjen for den nye 420 kV linjen og trafostasjonen i nærheten av Kalberg, men må allikevel betale for utbyggingen gjennom økt linjeleie.

Jeg håper politikerne i Time også tar hensyn til disse forhold når de skal bestemme seg for eventuell tillatelse for bygging av datasenter på Kalberg.