Må alteret for enhver pris endres?

DEBATT: Behøver man i det hele tatt å skifte ut alteret og alterringen?

– Hadde det ikke vært bedre, og ikke minst billigere sett i forhold til allerede overskredet budsjett, å la alteret stå? spør Frode Daniel Søiland. Her det åpnede hovedalteret i Domkirken. Foto: Anne Ytterdal

Debattinnlegg

Frode Daniel Søiland Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Aftenbladets artikkel «svaret lå i en svensk snusboks» 26. april fordrer et lite innspill fra undertegnede. Undersøkelse av alteret i Stavanger domkirke skulle gi svar på om dets kjerne kunne ha elementer fra middelalderen, og det er nå åpnet og undersøkt av Arkeologisk museum.

At alteret med tilhørende konstruksjon ble satt opp i 1942, er selvsagt. Det var allerede kjent fra bilder av koret der alteret i sin helhet var tatt ned i prosessen med å tilbakeføre det til dets opprinnelige form. Det er vel knapt noen som har vært i tvil om akkurat dette. Det som var gjenstand for diskusjon, er eventuell gjenbruk av deler, som utvendige plater eller lignende fra rundt 1860, som historiske dokumenter og bildebevis kan tyde på. Likevel er det spennende å ha fått et innblikk i alterets kjerne, og ikke minst en vurdering av dets tilstand.

Virker unødvendig

Det som likevel overrasker meg, er at det i denne artikkelen tales om eventuelt å bygge et nytt alter rundt det gamle, dersom man ikke kan ta ut klebersteinsfeltene uten å ødelegge dem. Er det virkelig slik at dette alteret må endres for enhver pris? Hadde det ikke da vært bedre, og ikke minst billigere sett i forhold til allerede overskredet budsjett, å la alteret stå? Øystein Ekroll, middelalderarkeolog ansatt i NDR har tidligere uttalt: «Dette er veldig trist og virker helt unødvendig. Jeg ser ingen god grunn til å rive alteret. Det er ypperlig håndverk , og jeg synes det er et av de fineste i landet.» Hans uttalelser er gitt med utgangspunkt i at alteret er fra 1940.

For å kaste lys over Domkirkens historie og eventuell gjenbruk av tidligere elementer, burde restaureringsprotokollen fra 1869, skrevet i gammel gotisk håndskrift, bli transkribert. Dette er foreslått for menighetsråd, men initiativet ble nedstemt. Protokollen kunne nok gi et klarere svar på dette spørsmålet, og det med større sikkerhet enn en lapp som lå i en svensk snusboks. Alt som tidligere er gjort med bygget kunne bli fortalt til kommende generasjoner i anledning 900-årsjubileet

Sakens kjerne er nå likevel å gi innbyggerne i Stavanger en anledning til å bli hørt. Behøver man i det hele tatt å skifte ut alteret og alterringen? De immaterielle verdiene, opplevelsene og tilknytningen til Domkirkens interiør er noe som må tas hensyn til. At en undersøkelse av alteret har avdekket det opplagte, er vel knapt et argument for å ødelegge det vakre interiøret i kirken. Likevel overrasker det meg ikke dersom det nå vil bli brukt som et argument for modernisering.

Representer århundrers tradisjoner

Man må ikke glemme at plasseringen av alteret i kirkerommet representerer århundrers tradisjoner. Domkirkens altre har, utenom det opprinnelige middelalderske, stått på samme plassering så langt tilbake som vi kjenner til, og burde få stå der også i fremtiden. Rives det ned vil Katedralen være helt uten inventar fra den spennende tiden vi har lagt bak oss, og være den eneste domkirken i landet uten en fast alterring. I et kulturhistorisk lys ville det være tragisk.