DEBATT: Å undergrave Sentrumsplanen til at ingenting er vedtatt, bare planlagt, er feil retning å gå

Thomas Bendiksen Repr. i utvalget for by- og samfunnsutvikling, nestleder i Eiganes/Våland kommunedelsutvalg, MDG

Ingebjørg S. Folgerøs svar 15. januar på mitt innlegg 13. januar er enda mer urovekkende enn det første innlegget hennes fra 11. januar om Sentrumsplanen. Bakgrunnen for denne debatten er at Stavangers politikere de kommende ukene skal behandle en sak om hvordan Sentrumsplanens tiltak skal gjennomføres, med anbefalinger om rekkefølge og prioritering av prosjekt. Man kan bli bekymret når syv års prosess med å utarbeide planen, og Stavanger bystyres mange flertallsvedtak, reduseres til en plan som visstnok ikke er vedtatt, kun planlagt. Ytterligere bekymringsfullt er det om man har stemt frem enkeltvedtak, men ikke vurdert den helhetlige effekten og konsekvensene av tiltakene.

Sentrumsnæringens utfordring er nok mer kompleks enn at det kun handler om tilgang til korttidsparkering og innfartsårer.

Folgerø får det til å høres ut som om tiltakene er ren MDG-politikk, med sin sammenligning med sentrumspolitikken i Oslo. Sannheten er at Sentrumsplanen er Stavanger bystyres politikk, med et overveldende flertall i de fleste vedtakene, og naturlig nok med det tidligere flertallets overvekt. Da er det i det minste betryggende at det er enighet om de overordnede føringene – at vi skal ha god kollektivdekning og ivareta gående og syklende.

Lov å gjøre justeringer

Når det er sagt, er det naturligvis lov å gjøre justeringer i tidligere vedtak. Sentrumsplanen strekker seg frem til 2032, og det er naturligvis verken klokt eller realistisk å innføre alle tiltak samtidig. Det er jo nettopp en forutsigbar rekkefølge og vurdering for rett tidspunkt av gjennomføringen av planens endringer vi skal bli enige om i den videre politiske prosessen. Å undergrave bystyrets Sentrumsplan til at ingenting er vedtatt, kun planlagt, er feil retning å gå.

Positiv utvikling

Stavanger sentrum har dessverre hatt en nedadgående kurve i omsetning og besøkende de siste ti årene, og sentrumsnæringens utfordring er nok mer kompleks enn at det kun handler om tilgang til korttidsparkering og innfartsårer. Heldigvis har det vært en positiv utvikling i 2018 og 2019. Om dette er en trend som fortsetter, vil jo bare tiden vise. Stavanger sentrum skal naturligvis være attraktivt for hele byen, men på lik linje med at Madla Amfi er et lokalsenter for dem på Madla, og Kilden for dem i Hillevåg, er sentrum nærmiljøet til de 35.000 innbyggerne som bor innenfor den indre bomringen. Kan det tenkes at bomringen faktisk har bidratt til veksten vi så i sentrum før pandemien traff oss?