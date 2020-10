Skal datasenteret drives med energi fra vindmøller?

DATASENTER: Datasentre har flere diskutable sider; arbeidsplasser, matjord og energibruk. De to første diskuteres heftig, men den største utfordringen er etter min mening den enorme energisløsingen det legges opp til.

Når ett datasenter alene skal bruke 5 TWh, elbiler 4 TWh, elektrifisering av Nordsjøen minst 10 TWh, da er det bare én løsning som utpeker seg: Mer vindkraft, dessverre. Foto: Heiko Junge

Debattinnlegg

Svend Øvrebekk Sivilingeniør elkraft og lektor

Ifølge Norconsults rapport om Kalberg vil energibehovet bli 5 TWh i året, og 85 % av denne energien vil i utgangspunktet gå tapt, altså det dobbelte av Stavangers elektriske energiforbruk rett til himmels. Det er vanskelig å fatte denne energimengden, og at det ikke diskuteres mer.

Et enormt sløseri

Noe av denne energien kan nok utnyttes til drivhus og lignende, men det skal bygges enormt mange drivhus på Kverneland om det skal monne. For å ta unna all spillvarmen trengs det nesten 10 000 dekar med drivhus. Rogaland har totalt ca. 500 dekar i dag.

Er dette realistisk, eller det bare drømmer? Vi må få fakta på bordet.

Et annet bilde kan være å sammenlikne med elbiler. Det er et mål å elektrifisere hele den private bilparken, og dette vil kreve omtrent samme elektriske energimengde som her sløses vekk i ett eneste anlegg.

Norge har et overskudd på ca. 4 TWh elektrisk energi fra vannkraftproduksjonen. I tillegg kommer vindkraft, men den er jo stort sett solgt til utlandet. «Alle» tror at vi har store overskudd av elektrisk energi, og alt skal elektrifiseres. Men, når ett datasenter alene skal bruke 5 TWh, elbiler 4 TWh, elektrifisering av Nordsjøen minst 10 TWh, da er det bare én løsning som utpeker seg: Mer vindkraft, dessverre.

Skal vi serve Facebook?

Store energiselskaper ser til Norge, fordi vi har stabile forhold både politisk og teknisk, og rimelig fornybar energi. Dermed kan de selge videre til Google og Facebook, som ikke betaler skatt til Norge. Norske energiselskap er også svært interessert, de selger kraften med god fortjeneste. Et påslag på 2 øre/kWh for Kalberg alene betyr 100 millioner kroner inntekt i året.

Men, skal vi bygge ned norsk natur og forringe livskvaliteten til folk for å gi utenlandske selskaper en grønnere profil og større overskudd? Og sløse vekk enorme mengder fornybar energi? Slike datasenter må bygges i nærheten av store avtakere av varmeenergi, og det er kun en stor by med fjernvarme som hjelper. Stavanger er ikke på langt nær stor nok.

Igjen en illustrasjon: Det graves ned fjernvarme på Storhaug, og det er meget bra. Energien hentes fra søppelforbrenningen på Forus, og den teoretiske energimengden derfra er under 200 GWh. Spillvarmen på Kalberg er altså 25 ganger større!

Hvem tar denne diskusjonen?