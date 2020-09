La tredje etasje av parkeringshuset på Jorenholmen bli park!

BYUTVIKLING: Å rive parkeringshuset på Jorenholmen virker som en smal sak. Men hva så? Selv ønsker jeg meg en park.

Foto: Jonas Haarr Friestad

Siri Borge Rødt

Det er ingenting jeg ønsker meg mer enn et levende sentrum med grønne lunger i et variert og brukervennlig byrom. Et sted å sette seg ned med kaffen og hvile beina etter en koselig bytur i den trivelige byen vår, hvor

vi kan nyte utsikten til fjord og fjell, få litt sjøbris i ansiktet.

Et sted hvor vi kan legge turen innom fiskebåtene som ligger til kai rett ved og få med seg en fersk fisk eller noen krabbeklør på vei hjem. For byen trenger dette tilbudet sårt. Breiavatnet er innsirklet av veier, og den grusbelagte plassen i byparken er glimrende for gratis utekonserter og demonstrasjoner for det ene og det andre – men ikke spesielt grønn og frisk. Dette er et sted fotgjengere haster forbi på vei til togstasjonen eller byterminalen, midt mellom kollektivtransport og jobb.

Ikke flere paller, takk!

Jeg frykter at om man river parkeringshuset, ender vi ikke opp med et grønt og vakkert sted som det jeg beskriver over, men heller en flat betongmark som blir stående i årevis uten at noe skjer. Og etter misnøye og klager fra fra innbyggerne, får Stavanger Utvikling press på seg til å sette ut noen paller,

noen benker eller kanskje et fargerikt skur for å stagge folks frustrasjon over manglende handlekraft, akkurat slik som det skjedde med Nytorget.

Jeg har selv benyttet meg av dette lavbudsjettprosjektet med paller som benker og bord ved flere anledninger, og er glad for å se at det har blitt godt brukt av folk i løpet av sommeren. Men jeg ser også på det hele som en avledningsmanøver, slik at planene for Nytorget kan dras ut i

det lengste uten for mange klager. Hvor mange år har vi ventet på at noe skal skje der?

Tinghus eller ikke Tinghus, flytte Metropolis inn på Kunstsenteret uten å ha en plan for hvor man skal flytte senteret, rive jugendbygget eller renovere det? Kostbare arkitektkonkurranser, avdukinger av vinnere. Bygge store bygg med kontorlandskap for å nå målet om 10.000 nye arbeidsplasser i sentrum, på tross av at det er masse kontorer som står ledige.

Mye styr og masse paller

Og etter alle disse årene med styr sitter vi igjen med en park av paller. Nytorget skal nå heldigvis fornyes fram mot byjubileet i 2025, og la oss håpe at parken blir førsteprioritet- og at det ikke ender som torget foran Kilden eller i sentrum.

Rødt foreslår å benytte3. etasje på Jorenholmen til park, inspirert av andre storbyers benyttelse av areal i sprengte sentrumskjerner. Slik forsvinner ⅓ av parkeringsplassene som igjen vil føre til økt bruk av kollektivtransport og begrense bruk av biler i sentrum, samtidig som det fortsatt

finnes noen parkeringsplasser igjen.

Hvem vet, når vi har fått utfaset bruk av bil i sentrumskjernen, tas kanskje de to første etasjene i konstruksjonen form som en åpen mathall og marked, slik man ser flere steder i London. Det er rart hva som kan bli vakkert om man bare er løsningsorientert og bruker fantasien litt.

Andre byer har klart det

Se på High Line Park i New York, for eksempel, hvor de på en nedlagt strekning med T-bane som strekker seg som en 2,3 kilometer lang bro for fotgjengere midt i byen. En smal oase med skulpturer, fontener, trær, planter og benker. Det selges is og kaffe fra små vogner og dette er både en turistattraksjon

og et pust for innbyggere i en betongjungel. Nå er ikke taket på Jorenholmen spesielt stort, men det er akkurat passe for en grønn oase, og et ypperlig sted å se fyrverkeriet fra på nyttår.

Og det er et rimelig, gjennomførbart og grønt alternativ som ikke innebærer arkitektkonkurranser og årevis med venting og krangling politikere imellom. Det er et kompromiss som kan bli helt unikt i Norge, og være til glede for både store og små.