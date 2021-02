Kirke fra tidlig 900-tall?

SEBATT: Det er så spennende – hva finnes vel under Domkirken?

Spennende utgravinger i Domkirken. Foto: Tommy Ellingsen

Edvard Eikill Stavanger

Kong Håkon den gode kom som kristen fra England i året 935, og var konge helt til sin død i 961. Sagaene forteller at han bygde kirker og fikk prester til landet. Asbjørn fra Melhus fikk brent tre av hans kirker, leser vi. På 950-tallet var Torolv Skjalge, Erlings far, herren på Sola. Han får en lite hedrende omtale i Flatøybok, har vært en fæl drapsmann og viking, men kan saktens ha lagt midler til en kirke i Stavanger, og vist kongen sin velvilje slik. Mang en ugjerningsmann har bygd kirker gjennom historiens løp.

Skolert fyrste

Håkon var kanskje sju-åtte år da han kom til kong Æthelstan (Adalstein) i England. Han ble konge etter sin far Edvard i året 926, og ble en skolert fyrste som hadde et så stort ry for lærdom og kultur at hans hoff ble holdt for å være det fremste i Europa. Her ble mange fyrstesønner tilbudt den beste lærdom Europa kunne tilby på denne tiden. Det er en formidabel avstand mellom de to kongene med Olav-navnet, de som står som kristningskongene våre, og Håkon, i den starten de hadde på sitt voksne liv. De to Olavene begynte som rå vikinger, og Håkon som elev ved et fremragende, kultivert læresete. Det er hevet over tvil at han forsøkte å bringe sine landsmenn til kristen tro, men han brukte ikke rå makt, slik de som hadde startet som vikinger, gjorde det.

Fagerskinna forteller at Håkon hadde vært konge i seksten år før trønderne tvang ham til å drikke skålene ved blotet på Mære. Men sagaen forteller ingenting om at han dermed falt fra sin kristne tro. Det er et minne senere generasjoner som mente seg så prektige, har gitt ham.

Tenk om

Han fikk være konge til året 961, det er ett tusen og seksti år siden i år. Tenk om arkeologene finner en av kong Håkon den godes kirker under Domen!