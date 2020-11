Gjør videregående skoler røde!

SMITTEVERN: Ungdommer omgås mange personer på skolen og ikke minst på bussen. Å sette pulter en meter fra hverandre i klasserommet reduserer ikke sjansen for smitteutbrudd, fordi det ikke blir holdt avstand i friminuttene, for eksempel.

Kiran Raja Elev ved videregående skole fra Stavanger

Det er fullt av folk i kantinen og ingen ser ut til å ta dette seriøst lenger. Det er fortsatt en dødelig pandemi som foregår der ute. Hvis dette kommer til å fortsette, vil det ikke gå lang tid før det blir en verre situasjon enn det allerede er.

Skolene skulle aldri blitt markert på gult nivå. Nå som vi er i en så alvorlig situasjon, burde skolene vært markert røde. Kanskje vi blir påminnet på skolen om å holde avstand, men på bussene dreier det bare seg om å komme seg til et sete, eller finne en plass å stå.

Til tross for at alle sitter en og en, så beskytter det ikke folka som må stå tett. Og de fleste av dem er elever. Studier vises at smitten nå øker mer blant tenåringer enn før. Elever som er avhengig av å bruke transport for å komme seg til og fra skolen hver dag, er de som er mest utsatt.

Kanskje vi ikke blir så alvorlig syke, men vi går fortsatt rundt og bærer på sykdommen. Skoler er ikke en trygg plass for elever lenger, og spesielt ikke transporten vi tar hver dag. Smitten gikk ned da vi hadde hjemmeskole i vår, og kanskje det er løsningen denne gangen også? Vi lever i en tid hvor flere hundre blir smittet hver dag, og flere blir lagt inn på sykehuset på respirator. Smitten spres raskt og mer gripende handlinger bør skje, ellers vil vi ikke klare å kontrollere situasjonen.

