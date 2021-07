Mobbing og trakassering er uakseptabelt

DEBATTKULTUR: Det er et tydelig varsel om en uholdbar ytringskultur, når en dreven debattant som Natasja Askelund ser seg nødt til å stenge sin Facebook-konto som følge av kommentarene hun ble møtt med.

Med et stadig mer tilspisset ytringsklima, spesielt i sosiale medier, som tenderer mot å bli hardere og mer personlig angripende i karakter, er det bra at Aftenbladet tar Natasja Askelund i forsvar på lederplass. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Ruben Steinum Styreleder i Norske Billedkunstnere

I etterkant av at kunstner Natasja Askelunds kommentar «Angsten for å snakke høyt» ble publisert, oppsto det en debatt på hennes private facebook-vegg. Enkelte kommentarer var av en slik karakter at hun så seg nødt til å stenge sin Facebook-konto. Til Aftenbladet uttalte Askelund at «Jeg fikk beskjed om at dette måtte jeg tåle når jeg er rasist. Da klarte jeg ikke mer. «

Stemmer som blir stille reduserer meningsmangfoldet, og kan føre til et fattigere og mer polarisert ordskifte. Med et stadig mer tilspisset ytringsklima, spesielt i sosiale medier, som tenderer mot å bli hardere og mer personlig angripende i karakter, er det bra at Aftenbladet tar Natasja Askelund i forsvar på lederplass.

Natasja sine erfaringer føyer seg til en tendens som blir påpekt i rapporten «Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020». Her nevner kunstnere blant annet følgende årsaker til svekket ytringsfrihet:» konfliktnivået i det offentlige ordskiftet» og» trusler og hatefulle ytringer om kunst og kunstnere på Internett», samt» usannheter og rykter som deles i sosiale medier»

Dette var en av grunnene til at 15 kunstnerorganisasjoner signerte det mye omtalte støttebrevet tidligere i sommer. Derfor fremstår det som et paradoks at Stavanger Aftenblad i den samme lederen gjentar en feilaktig påstand om at kunstnerorganisasjonene «tydeligvis ønsker en innsnevring av ytringsfriheten».

Dette er tilbakevist gjentatte ganger. NBK signerte brevet for å vise vår støtte til kunstnere som blir utsatt for hets og trakassering, som en del av vårt arbeid for å verne om ytringsfriheten og styrke ytringsvilkårene. Kunsten skal selvsagt kunne kritiseres og harseleres med, men kunstnere og andre som ytrer seg skal ikke måtte tåle omfattende trakassering og trusler.

Det er bra at Aftenbladet bidrar til å synliggjøre at ytringsmangfoldet begrenses når individuelle stemmer bringes til taushet av debattklimaet i kommentarfeltene på sosiale medier. Jeg håper at Aftenbladet også fremover anerkjenner utfordringene i dagens ytringsklima også når den som rammes ikke skriver i deres egen avis.

Kunstneren og samfunnsdebattanten Natasja Askelund er en viktig stemme. Som styreleder i NBK håper jeg at Natasja Askelund snart er tilbake og fortsetter å utfordre med sine meninger i Aftenbladet og på sosiale medier.

