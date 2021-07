Blir kraftig regnvær vanligere?

«En undersøkelse av nedbørsmengden ved 5000 målestasjoner verden rundt, med data som strekker seg over 55 år, viser økt nedbør ved nesten alle stasjonene», skriver Harald Liebich. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Harald Liebich Lærebokforfatter, Hjelmeland

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

DEBATT: Hvorvidt ekstremvær er utslag av tilfeldige svingninger i værsystemene eller er knyttet til global oppvarming, kan ikke avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Forskningen legger i stedet vekt på tendenser i klimasystemet over tid, der både intensiteten i og hyppigheten av ulike værfenomen analyseres.

Klodens overflatetemperatur har steget de siste 50 årene, noe som betyr mer fordampning og da spesielt fra havet. Dette, sammen med oppadstigende luftstrømmer, bringer mer fuktig luft inn i værsystemene.

Høyere temperaturer i atmosfæren påskynder også fordampningen, fordi varm luft tar opp mer fuktighet. Når disse luftmassene blir hengende over land, og fuktigheten kondenseres til skyer og nedbør, øker sannsynligheten for kraftig nedbør, og ofte i form av lokalt styrtregn.

En undersøkelse av nedbørsmengden ved 5000 målestasjoner verden rundt, med data som strekker seg over 55 år, viser økt nedbør ved nesten alle stasjonene. Studier viser også at andelen kraftig nedbør av den totale nedbørsmengden i året øker de fleste steder på kloden. En omfattende analyse fra USA dokumenterer at såkalte èndags-hendelser med intenst regnvær, utgjør en stadig større andel av årsnedbøren.

Disse tendensene er i pakt med klimavitenskapens modeller som forutså en slik utvikling for flere tiår siden.