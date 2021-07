Helsesjefen håner utelivet med sine uttalelser

SMITTEVERN: Helsesjefen sier til Aftenbladet at han heller vil ha folk på nachspiel enn på utesteder. Det han sier er ydmykende, dobbeltmoralsk, hyklersk og samfunnsøkonomisk ukorrekt.

Det er kanskje enklere å spore smitten på en hjemmefest, men det er også enklere å spre den når ingen passer på, skriver innsenderen. Foto: Geir Olsen

Debattinnlegg

Martin Langlie Checkpoint Charlie, Gnu Bar og Sabrura Sushi Madla

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hvorfor må utelivet rette seg etter regler som ikke pålegges andre bransjer med stor tetthet av mennesker?

Når det gjelder smittevernreglene på utestedene er det ikke bedre å jobbe for at de forskjellige gruppene som kommer inn i et lokale er separert med god avstand, i stedet for å jobbe aktivt mot at alle skal sitte en meter fra hverandre?

De som kommer til reserverte bord på for eksempel Checkpoint kommer jo fra samme fest/vors. Og de drar på samme fest da vi hiver dem ut midnatt.

– Hvorfor har det seg sånn at man kan sitte skulder mot skulder med en fremmed på buss og trikk? Hvorfor kan et halvt fly være ledig og alle må sitte pakket bak, skulder mot skulder med en fremmed? Hvorfor er det greit at en vennegjeng på 10 kan leie en badstue fra Damp sammen, uten at de får lov til å sitte sammen på et utested?

Ikke likt for alle

Skal vi bli kjørt så hardt som vi gjør, må det da virkelig kjøres like hardt på alle næringer. Det har gått en symbolpolitikk i å stramme inn på uteliv ved enhver anledning smitten går opp. De restriksjonene vi er pålagt henger ikke på grep sammenliknet med andre bransjer.

Vi skal lage butikk med 30/40% av kapasiteten, samtidig som vi må være dobbelt så mange på jobb. Samtidig har vi enorme begrensninger på hva vi kan arrangere for å trekke folk til lokalene. Hadde det ikke vært på sin plass med et lønnstilskudd for å hjelpe med kostnaden av å følge opp alle reglene vi må følge. Hvilken hjelp gir det en bransje som har mistet inntektsgrunnlaget sitt sammen med forutsigbar drift å utsette merverdiavgift og avgifter? For så å tilby et statlig lån så vi kan betale det utsatte. De fleste får jo problemer når det utsatte til slutt skal betales. Dette er en ond sirkel videreført fra hastepolitikk som til slutt vil ha store konsekvenser for serveringsbransjen.

Lettere å spre smitte

Helsesjefen sier til Aftenbladet at han heller vil ha folk på nachspiel enn på utesteder. Gjester som kommer fra samme fest, som henger sammen på fritiden oppfordres indirekte til å feste sammen i små leiligheter, samtidig som vi er påtvunget å separere dem inne i lokalet. i halvannet år har vi i alle ledd fått beskjed om avstand, avstand og avstand for å forhindre smitte. Nå i denne settingen betyr ikke avstand noe lenger, fordi det er enklere å spore smitten?

Tenker helsesjefen på øvrige konsekvenser med uorganiserte fester og narchpiel? Voldtekt, vold og uforsvarlig skjenking for eksempel. Der er det ingen edru ansatte som ser til at ting går greit for seg på slike fester.

Uttalelsen fra helsesjefen føles hånlig mot en bransje som har gjort sitt beste for å jobbe ryddig og følge regler.

Det er kanskje enklere å spore smitten på en hjemmefest, men det er også enklere å spre den når ingen passer på. Det siste året har vi hatt grottefest i Oslo, parkfester i Bergen og Trondheim med flere hundre deltakere. Dette er en konsekvens av stengt uteliv. Ingen kan fortelle meg at det er tryggere og enklere for smittesporing.

Se til Oslo!

Oslo har og hatt skjenkeforbud i et halvt år og evig lange polkøer. De har fortsatt hatt mest smitte i landet og store utfordringer med smittesporing.

Nå er helsesjefen uten tvil en høyere utdannet mann enn meg, men denne uttalelsen er ydmykende, dobbeltmoralsk, hyklersk og samfunnsøkonomisk ukorrekt.

Å følge rammer og regler er noe jeg er vant til da jeg har levd av å selge alkohol siden jeg var 21 år gammel. Å leve med ekstraordinære regler grunnet situasjonene vi er i, er noe jeg har full forståelse for. Men at reglene ikke er like for alle bransjer, gir ikke mening for meg, og føles derfor urettferdig.

At utelivsbransjen konstant skal gjøres til en syndebukk føles for meg som symbolpolitikk der man må ha noen å legge skylden på, samtidig som man viser at man aktivt gjør noe for å stoppe smitten. At vi for andre sommeren på rad åpner opp for reising mellom landegrensene uten at norsk næringsliv har fått åpnet fullt opp, er for meg uforståelig.

