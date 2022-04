Også folkefest kan være en del av byjubileet, Torkildsen

DEBATT: Terje Torkildsen fryser på ryggen av et skremselsbilde han selv har laget. Hvem har sagt at familieunderholdning under byjubileet må være ufarlig?

Vi trenger ikke mer familieunderholdning i byjubileet, sier Terje Torkildsen. Jo, vi trenger det – men også mye mer.

Hard Olav Bastiansen Varamedlem i Utvalg for Kultur, Idrett og Samfunnsdialog (H)

Komiker og forfatter Terje Torkildsen sier til Aftenbladet at det gikk kaldt nedover ryggen på ham da alle politikerne i Utvalg for Kultur, Idrett og Samfunnsdialog (UKIS) ytret et ønske om å finne gode prosjekter for barn og unge og at en folkefest burde bli en del av feiringen når byjubileet Stavanger 2025 går av stabelen.

På sist møte i UKIS fikk utvalget en orientering om status i planleggingsarbeidet for byjubileet Stavanger 2025. Noen av arrangementene som det arbeides med er en byhistorisk utstilling i regi av Stavanger Museum, en seilas gjennom Stavangers maritime historie i regi av Engøyholmen kultursenter, et eget Stavangeroratorium, en rekke prosjekter på Sølvberget rundt temaer som ytringsfrihet og et nytt blikk på Kielland. Dette er bare starten på det offisielle jubileumsprogrammet. Jubileumsforberedelsene har vist seg å være en god inngang for kunstnere, kulturarbeidere og andre prosjekteiere som har tiltak som kan inngå i Stavanger 2025 sitt program.

Mulighetene er mange. Et utall brikker skal utgjøre det som kommer til å bli Stavangers byjubileum. Det var bred enighet i UKIS om at arbeidet var inne på et godt spor og at tiltakene som ble presentert var gode. Utvalget kom med en tilføyelse for å sikre bredden og den folkelige oppslutningen: «Det er viktig at ein finn gode prosjekt som har barn og unge som målgruppe. I tillegg bør en utarbeida prosjekt som har fokus på «folkefest».»

Utvalget kom ikke med noen marsjordre, kun et ønske om bredde i innholdet. Det viktigste når Stavanger skal feire seg selv er å ha et fotfeste i historien, skape erkjennelse og sikre samhørighet om vår felles fortid. Torkildsen oppfordrer Stavanger kommune til å bruke jubileet til opplysning og opplæring, og det er nettopp det de foreløpige planene legger opp til. Mange av ønskene hans er langt på vei er oppfylt allerede. VI trenger ikke mer familieunderholdning i byjubileet, sier Terje Torkildsen. Jo, vi trenger det – men også mye mer.

