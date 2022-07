Koker kloden, Birkevold?

Isbjørn på isflak er et mye brukt motiv i klimadebatten.

Debattinnlegg

Kårleiv Kristoffersen Sandnes

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Jeg viser til innlegget fra Harald Birkevold den 23. juli der han etterlyser innspill i debatten om global oppvarming. Forstår jeg han rett, så er han bekymret for at det fortsatt er mange som ikke tror at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Han sier også at mange nekter å forholde seg til klimadebatten, at det er liten grunn til å ta klimafornekterne på alvor og at de ikke bør få mer spalteplass en de fortjener.

Han sier også at Aftenbladet er en avis som tror på vitenskap og demokrati, og her er jeg helt enig med Birkevold. Dersom han mener at vitenskap, demokrati og ytringsfrihet er viktig, så passer det ikke å sensurere de som ikke er enig med han.

Jeg opplever heller ikke at det er noen som nekter å forholde seg til klimadebatten, snarere at klimadebatten på et vitenskapelig nivå ikke eksisterer i norske medier. Jeg registrerer at han også bevisst bruker ordet klimafornektere, men jeg har aldri opplevd at noen fornekter at vi har klimaendringer, heller at det alltid har vært klimaendringer. Når norske og internasjonale klimaforskere sier at vi har hatt minimum 40 istider og at det kommer flere, da sitter jeg med flere spørsmål enn svar i den klimadebatten vi har i dag.

Jeg tror på vitenskapen, men savner en debatt der alle faglig og godt skolerte forskere får delta. At ikke Klimarealistene får slippe til i et debattpanel, er en trussel mot ytringsfriheten. Klimarealistene består av forskere, meteorologer, geologer og geofysikere, så det kan ikke være de Birkevold hevder ikke er utdannet innen klimavitenskapen.

I klimadebatten skapes det frykt for å få folket til å akseptere kostnadene som dagens politikere legger opp til. Jeg har ikke nok kompetanse til å gi dere svarene, men jeg har nok kompetanse til å forsøke å tilegne meg mer kunnkap og savner en god debatt der alle slipper til.