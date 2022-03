Lærere må jobbe med elevene, ikke bare trygle dem om å bli i klasserommet

DEBATT: I mine år som lærer var min ordløse bønn til elevene, ikke forlat klasserommet. Likevel ønsket alle å forlate rommet likevel. Hvorfor ønsker elevene å stikke? For meg var dette et sosialt dilemma.

Lærere er som sosiale medier, de skriker etter elevenes oppmerksomhet. Likevel vil hele klassen ut av klasserommet.

Debattinnlegg

Thomas Friis-Michelsen Lektor og siviløkonom

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jobben min var å holde skolebarna på plass inne i klasserommet. Derfor forsøkte jeg alltid å motivere, overtale, og «smøre» dem. I årevis spilte jeg spillet «ikke forlat rommet – vær så snill, ikke forlat rommet.» Jeg sa til meg selv, «hvis du ikke liker det jeg gjør, så kan jeg tilpasse meg. Hva enn du trenger for å holde deg i rommet.» Men til ingen nytte.

I filmen «Det sosiale dilemma» på Netflix sier to tidligere nøkkelansatte i Google og Facebook at det disse selskapene gjør – er å konkurrere om din oppmerksomhet: «La oss finne ut hvordan vi får mest mulig av denne personens oppmerksomhet.» Og videre, «hvor mye av livet ditt kan vi få deg til å gi til oss?» Det samme skjer hos Instagram, Twitter, Snapchat, og Youtube m.fl.

I klasserommet ønsket også jeg mest mulig av elevenes oppmerksomhet. Jeg forsøkte alltid nye metoder for å fange denne. «Hvor mye av livet sitt kan skolebarnet gi til meg?» Det er en evig kamp mot barnets egne interesser. Kanskje det vi gjør mot skolebarna ikke er så forskjellig fra Facebook og Google sine forretningsmodeller? De lønner sine ansatte basert på hvor mye av din oppmerksomhet de kan selge videre til sine annonsører.

Gi meg av livet ditt!

Vårt samfunn lønner titusener av lærere, spesialpedagoger, psykologer, inspektører, rektorer, for å selge sin ekspertkunnskap til foreldre og barn. Vår «forretningsmodell» er også å fange mest mulig av elevenes oppmerksomhet – og slik fungerer hele vår samfunnsmodell. Nesten alle organisasjoner er designet for å fange din og min oppmerksomhet.

Jeg tror vi kan finne en løsning på vårt sosiale dilemma dersom vi erkjenner at vi ikke arbeider med våre skolebarn, men «på» våre skolebarn, slik jeg gjorde. Og at våre organisasjoner ikke arbeider med sine kunder, men «på» sine kunder, for å se «hvor mye av livet vårt de kan få.» Det er ikke alle de flotte menneskene i skolevesenet, og i samfunnet vårt som er problemet, men hva vi tror på. I hvert fall har jeg trodd på denne modellen hele mitt liv. Jeg «er» denne modellen – den er alt jeg kjenner til. Hvordan ser jeg forbi min egen eksistens? Hvordan kommer jeg forbi den bevisstheten jeg er født inn i?

Kanskje det sosiale dilemmaet «her nede på jorda» lettere kan forstås hvis vi sammenligner med et annet dilemma «oppe i himmelen.» Nesten 85 % av jordas befolkning tror på en høyere makt, men kan ikke bli enige om hvordan denne makten fungerer. Hvis det eksisterer en slik makt, hvorfor er ikke livet på jorda bedre? Hvorfor opplever vi så mye motgang og kriser? Det kan se ut som vi har to dilemmaer som henger sammen.

Jeg var problemet

Lenge har jeg søkt etter en løsning på dette tosidige dilemmaet. «Himmelen» viser oss hva vi tror på, og «jorda» er stedet hvor vi handler basert på denne troen. De er to sider av samme sak: I «den gamle himmelen» var vi født syndefulle, måtte frelses, og ledes til frelse. På «den gamle jorden» var vi født mangelfulle, måtte bli hele, og lære oss til helhet. Denne forståelsen legger et stort press på oss alle, slik klasserommet legger press på elevene. Det kan se ut som den gamle himmelen og den gamle jorden er årsaken til det sosiale dilemmaet som vi møter, ikke bare i skolen og samfunnet vårt, men over hele verden.

Min urovekkende oppdagelse var at jeg selv var problemet. Jeg måtte hele tiden endres, formes og forbedres, slik «den gamle himmelen og jorden» hadde lært meg. Det er kun basert på en slik tro at jeg kan gå inn i et klasserom med skolebarn og faktisk ville endre, forme og forbedre barna. Det er ideen om at vi trenger noe fra skolebarna som gjør at vi presser dem. Vi vil ha «så mye av livet deres som vi kan få» – og hvis vi ikke får det vi ønsker – så dømmer og straffer vi dem. Ikke rart de har lyst til å gå ut av klasserommet.

Ikke bare still krav

Min drøm er å få være i et klasserom med barn uten å kreve noe av dem, uten å se etter mangler i dem. La dem vende oppmerksomheten mot sitt eget liv. En klasse med ikke-motstand. Men jeg har forstått at hvis jeg skal få lov til det, så må vi voksne kunne se for oss en høyere makt som ikke krever eller trenger noe av oss. Som ikke dømmer og straffer oss. Klarer vi det?

Dersom vi alle kan tro på en slik høyere makt – så kanskje vi kan løse vårt sosiale dilemma. Tenk om vi skapte et rom hvor vi ikke må fange andres oppmerksomhet hele tiden, eller ta av andres liv. Da må vi våge oss forbi den bevisstheten vi er født inn i, forbi vår egen eksistens. Våger vi det så finner vi kjærlighet. En kjærlighet verdig en høyere makt. En kjærlighet verdig våre egne barn.