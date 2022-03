Må det ta femti år før kvinner og menn får lik lønn?

DEBATT: I dag er kvinnedagen. Veien mot likestilling er lang og går sakte. Med dagens utvikling vil våre døtre aldri oppleve å få likelønn. Derfor krever vi et taktskifte.

Det er bunnløst urettferdig at faktorer som kjønn, etnisitet og seksuell orientering skal være avgjørende for lønns- og arbeidsvilkår. Det er et uomtvistelig faktum at kvinner tjener mindre enn menn i Norge.

Hilde Slotnes Leder, Fellesorganisasjonen (FO) Rogaland

Kvinner tjener fremdeles bare 87,6 kroner per hundrelapp menn tjener. Fortsetter vi i dette tempoet vil det ta 50 år før vi oppnår likelønn i Norge. Det betyr at dagens kvinnelige studenter aldri vil oppleve å tjene det samme som sine mannlige medstudenter. Det hører ikke hjemme i det 21. århundret.

Hva svarer vi når neste generasjon spør hvordan vi kunne la det skje? Hvorfor de aldri får det samme som de mannlige kollegaene sine?

Vi må få opp farten

Nå må vi slutte å diskutere statistikken. Nå må vi handle, og vi må handle sammen. Arbeidsgivere har i dag plikt til å jobbe aktivt mot lønnsforskjeller på den enkelte arbeidsplass. Dette skal de gjøre i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er nedfelt i Likestillingsloven og er like mye et verktøy som en lovbestemmelse. Vi i FO Rogaland mener ARP kan sette opp farten for å oppnå likelønn raskere. Plikten gjelder for alle arbeidsgivere i det offentlige og i private bedrifter med over 50 ansatte eller med 20 ansatte dersom en av arbeidslivets parter krever det. Arbeidsgiver, tillitsvalgte og de ansatte skal sammen undersøke:

1. Er det forhold på arbeidsplassen vår som kan føre til diskriminering og hindre likestilling? Dette gjelder også lønn og ufrivillig deltid.

2. Hva er årsakene til forhold som kan føre til diskriminering og hindre likestilling?

3. Hvilke konkrete tiltak kan vi iverksette som videre skal motvirke diskriminering bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten?

Et viktig verktøy

Status og tiltak skal evalueres annethvert år og være med i årsberetning eller annet offentlig dokument. På denne måten synliggjøres diskriminerende forhold, årsakene til dem og hva som gjøres for å rette opp i dem.

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer nesten 32 000 sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og velferdsvitere. Alle våre yrkesgrupper er kvinnedominerte. Vi i FO Rogaland mener at ARP kan være et avgjørende verktøy for å oppnå likelønn. Ikke alene, men sammen med andre viktige tiltak. Det må bli like naturlig å sikre likestilte forhold på arbeidsplassen som det er å sikre at en arbeidskontrakt blir overholdt. Det kan ikke ta femti år før vi når likelønn. Arbeidet starter nå.