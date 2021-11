Jordskjelvrisikoen for Rogfast er liten

DEBATT: NRK slår 27. oktober opp at «Verdas lengste undersjøiske tunnel skal ligge i jordskjelvutsett område – utan risikovurdering». Sammenliknet med jordas tektonisk aktive områder, som for eksempel Japan, Tyrkia og Haiti, er Norges vestkyst et stille område.

Det vil være svært overraskende om den nylig bestilte rapporten skulle få andre konsekvenser for Rogfast enn et fordyrende element.

Nestor Cardozo Professor i strukturgeologi, Institutt for Energiressurser (IER), Universitetet i Stavanger (UiS)

Wiktor Weibull Førsteamanuensis i geofysikk, IER, UiS

Alejandro Escalona Professor i geovitenskap og IER leder, UiS

NRK- oppslaget viser til at området fra Bergen til Stavanger er spesiell utsatt for jordskjelv. Det globale seismiske risikokartet som det ble referert til i oppslaget, viser en topp bakkeakselerasjon (PGA) med 10 % sannsynlighet over en periode på 50 år av 0.08-0.13 tyngdeakselerasjon (g). Dette er litt høyere (~ 0.05 g) enn andre områder på vestkysten. Men likevel mye lavere enn tektonisk aktive områder, hvor PGA kan bli opptil 10 ganger større (1.5 g).

Antall jordskjelv i Rogaland kan finnes i Norsars nettside «Finn Jordskjelv». Der måles jordskjelvene i forskjellige styrke (magnitude, M). Mellom 1998 og 2021, viser kartet 393 jordskjelv i Rogaland med M større enn 1. Dette tallet blir redusert til 180 for jordskjelv større enn M 2, bare 17 for jordskjelv større enn M 3, og null for jordskjelv sterkere enn M 4.

I et lengre tidsperspektiv, de siste 50 årene har det ikke vært uvanlig med jordskjelv mellom M 4 og 5, men her er det viktig å presisere at disse jordskjelvene oftest finner sted hundrevis av kilometer fra kysten. Slike jordskjelv har mindre risiko for å påvirke tunneler ved kysten. Rogfast-tunnelen bygges med tanke på de neste hundre årene. Sannsynligheten for et stort jordskjelv med M 6–7 styrke i denne regionen er mye mindre (en per 5–10 000 år, ifølge DSP-rapport). I klartekst betyr dette at jordskjelvrisikoen for Rogfast er liten.

Som geologer er vi fullstendig klar over viktigheten av å vurdere seismisk risiko for sikkerheten ved nasjonal infrastruktur. Dette er også tilfellet i Rogfast-prosjektet. I dette tilfellet frykter vi at tidspunktet og et sensasjonelt presseoppslag ikke handler om vitenskap. Vegvesenets prompte snuoperasjon handler kanskje vel så mye om prosjektets rykte.

Det stemmer ikke, som Norsars representant hevdet på NRK P2 Nyhetsmorgen 27. oktober at de som bygger Rogfast ikke kan nok om geologien i tunnelen. Fagkompetansen på bergarter og forkastninger er solid. I byggeprosessen vokser kompetansen etter hvert som prosjektet skrider frem, og tunnelen graves ut ved å bruke avanserte metoder, inkludert seismiske undersøkelser for å unngå ulykker. Seismikken forutser kvaliteten på bergartene som ligger foran den tunnelen som er gravd ut.

Som geologer er vi fullstendig klar over viktigheten av å vurdere seismisk risiko for sikkerheten ved nasjonal infrastruktur.