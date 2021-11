Kampen mot utbyggingsplanene i Time er ikke over

DEBATT: Vi kan ikke stole på Time kommune. Gang på gang går det politiske flertallet, Høyre, Frp og Ap i Time, vekk fra løftene de har gitt i denne saken og nå har det skjedd igjen.

Kampen mot utbyggingsplanene på Kvernaland, Frøyland og Kalberg er ikke over, skriver innsenderen.

Jorunn Laulund Aasland Leder, Time Senterparti

Vi, som er imot disse omfattende utbyggingsplanene på Kvernaland, ble tidligere lovet at det skulle utarbeides en områdeplan med konsekvensutredning, muligheter for medvirkning og høring i samsvar med plan- og bygningsloven.

Det politiske flertallet bryter dette løftet og velger å se bort fra kravene i lovverket. De kopier i stedet en uformell planprosess, Veiledende Plan for det Offentlige Rom, VPOR. Denne modellen blir brukt i utbyggingsprosjekt i Oslo og Bergen. I Time blir dette kalt Timemodellen. Time er ingen storby og kan ikke sammenlignes med Oslo og Bergen. Dette er et planlagt utbyggingsprosjekt på landsbygda på Kvernaland, Frøyland og Kalberg.

Hvorfor bryter det politiske flertallet det de tidligere har lovet? Svaret er at dette er en så komplisert og konfliktfylt sak som de ikke har erfaring med fra tidligere. Derfor må de bruke den enklere og uformelle «Timemodellen».

Utbyggere viktigere enn innbyggere?

Hvorfor ikke gjøre det på den vanlige måten? Svaret fra kommunen er at det vil ta for lang tid. Med «Timemodellen» kan det gjøres på seks måneder. Da har en kuttet mye i planprosessen og laget snarveier for at dette skal gå fort.

En representant fra Time KrF uttalte i sist kommunestyremøtet at partiet egentlig er imot denne planlagte utbyggingen, men de stemmer likevel for. Forstå den tankegangen den som kan. Hvis Time KrF hadde stemt med mindretallet i kommunestyret 2. november 2021, ville videre framdrift av dette prosjektet blitt stoppet.

Det politiske flertallet i Time har i tillegg vedtatt en samarbeidsavtale med Kalberg Utvikling. De påstår at de gjør dette for å sikre kommunes interesser. Her blir bare en særinteresse ivaretatt, Kalberg Utvikling. En representant fra Frp uttalte i kommunestyret 2. november 2021 at de gjør det for å sikre forutsigbarhet for utbyggerne.

Hva med oss innbyggere? Har ikke vi også krav på forutsigbarhet? For det politiske flertallet i Time er det viktigere å sikre interessene for utbyggerne, de fleste av disse fra andre kommuner og land. Å sikre interessene til sine egne innbyggere i Frøyland valgkrets er ikke viktig.

Er dette lov?

Hvorfor skal private interesser styre denne prosessen? Skal de også detaljregulere en fylkesvei, omkjøringsveien? Er det ingen som stiller spørsmål om habilitet? Kalberg Utvikling sørger for finansiering og har samtidig en egen særinteresse i dette, utbygging for kraftintensiv industri. Er det ingen krav om anbudsprosesser her? Kan alt bare gis til en privat aktør?

Ifølge tidligere politiske vedtak i Time skal områdeplan, i kommunal regi, vedtas før detaljregulering. Men her velger det politiske flertallet i Time en uformell planprosess som ikke ivaretar krav til medvirkning, høring eller klagemulighet for innbyggerne. Lokaldemokratiet i Time blir svekket, og lov- og regelverket blir ikke etterlevd. Er dette virkelig lovlig?

