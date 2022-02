Sett ned bensinavgiftene, Sp!

Debattinnlegg

Thor Egil Braadland Myndighetskontakt i NAF, Norges Automobil-Forbund

DEBATT: Det er snart en halv million elbiler på norske veier. Det er antakelig ikke noe område i Norge som blir grønt så raskt som personbilene.

Spørsmålet er derfor: Når bilparken bare blir grønnere og grønnere, hvorfor gjøre det enda dyrere for de som ennå ikke har mulighet til å gå over til elbil? Når bensinprisen samtidig ligger på rundt 20 kroner literen: Hvorfor må fortsatt hver tredje krone vi bruker på bensin eller diesel gå til staten?

Spørsmålet er enda mer påtrengende når vi vet at Ap- og Sp-regjeringen har lovet å sette ned drivstoffavgiftene. I regjeringsplattformen står det at Ap og Sp faktisk vil « ... redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel (…) drivstoffavgifter». Fasiten etter 100 dager i regjering er at avgiftene på bensin og diesel har gått opp.

For folk flest blåser det nå fra fire kanter: Økte strømpriser, økte matvarepriser og økte drivstoffpriser, sammen med trusselen om økte renter. Mange er urolige, og med god grunn. Nå er riktig tidspunkt å innfri løftet som er gitt av regjeringen.

Folk flest kjører ikke bil unødvendig. De har transportbehov, som de løser med bilen de eier. Med rekordhøye priser må avgiftene ned. Senterpartiet styrer Finansdepartementet, og dermed styrer de avgiftene. Partiet gikk til valg på lavere drivstoffavgifter, i en forståelse av at økte avgifter og priser på drivstoff treffer distriktene hardest.