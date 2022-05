Bedre arbeids­fordeling og sam­arbeid mellom Lenden og PPT vil gi et bedre tilbud for barn og unge i Stavanger

KRONIKK: Det sammensatte laget rundt skole­elevene i Stavanger vil styrkes ved en omorganisering. Det vil være til elevens beste!

Samordning av Lenden og PPT i Stavanger vil føre til at hjelpeapparatet kommer tidligere på plass når elever sliter, og den forebyggende kapasiteten vil bli styrket, argumenterer tillitsvalgte ved PPT.

Debattinnlegg

Anette Våga Ball Rådgiver og tillitsvalgt for Samfunnsviterne, Stavanger PPT

Hanne Skjelten Dahl Rådgiver og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Stavanger PPT

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ved en samordning av veiledningsressursene til Lenden skole og ressurssenter og Stavanger pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) vil man åpne opp for flere muligheter for tidligere å komme tettere på elevene. Samtidig øker man kommunens kapasitet for forebyggende arbeid.

PP-tjenestens mandat er hjemlet i opplæringsloven paragraf 5–6. Den skal bistå skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling, i tillegg til å utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det.

Lenden er ikke en kommunal lovpålagt tjeneste, men kommunen har, i tillegg til PP-tjenesten, satt av ressurser til virksomheten. Den skal bidra til å øke skolens kapasitet, slik at alle elever kan delta aktivt i et inkluderende læringsmiljø på nærskolen.

På sakskartet

Kommunedirektøren i Stavanger ble for en tid tilbake bedt av de folkevalgte å sette ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjonen, Lenden, PP-tjenesten, helse- og omsorgstjenesten samt tillitsvalgte, der man så nærmere på det praktiske samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom de ulike tjenestene. Formålet var å finne fram til en organisering som gir det beste tilbudet til barn og ungdom.

Det var et ønske om at man så på Lendens funksjoner separat, og at det ble gjort en faglig prioritering ved en eventuell omorganisering. Det ble i den sammenheng bedt om å utrede om deler av Lendens arbeidsområder og PP-tjenesten kan samles i én enhet.

Kommunedirektøren foreslår nå en samordning av veiledningsressursene til Lenden og PP-tjenesten. Saken skal opp til politisk behandling i utvalg for oppvekst og utdanning 11. mai 2022.

Inkluderende praksis

Sentrale politiske føringer presiserer at PP-tjenesten skal tettere på barnehager og skoler for å bygge kompetanse som rommer alle elever i et inkluderende opplæringsmiljø. I stortingsmelding nr. 6 (2019–2020) – «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» – og «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis» løftes det fram at PP-tjenesten skal jobbe tettere på barnehage og skole.

Det legges vekt på at det viktigste tiltaket for å fremme inkluderende praksis i barnehage og skole er å forbedre kvaliteten på det allmennpedagogiske tilbudet. Skolene må inneha en bred og robust generalistkompetanse, slik at de kan forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle elever. Som et ledd i dette arbeidet vedtok politikerne i Stavanger høsten 2019 at PP-tjenesten skal være tettere på skolene ved å delta i skolenes ressursteam hver andre uke.

Kompetanse for framtiden

I dagens organisering av tjenestetilbudet i Stavanger kommune er det ikke et tydelig skille mellom deler av Lenden skole og ressurssenter og PP-tjenestens ansvarsområder og roller.

PP-tjenesten arbeider med barn i alderen 0–16 år og har bred kompetanse innen blant annet fagområdene lærevansker, inkludering, skolefravær, psykiske helse og sosiale vansker. I tillegg har vi kompetanse og mandat til å utrede funksjons- og evnenivå hos barn som blir henvist til PP-tjenesten. Derfor har vi gode forutsetninger for å kunne bistå med rett hjelp tidlig.

Vi ansatte i PP-tjenesten vurderer det som svært viktig at de som skal veilede skolen, har kjennskap og kompetanse på både individ- og systemnivå. Slik vi ser det, er både Lenden og PP-tjenesten viktige støttespillere for skolen.

Samordning for framtiden

Lenden har gjennom flere år opparbeidet seg god kompetanse på inkludering og systematisk tiltak knyttet til skolemiljø. Ved en samorganisering vil ikke denne kompetansen fases ut, men vi kan sammen skape et mer solid og robust fagmiljø til det beste for elevene i Stavanger kommune. Vi vil da ha bedre forutsetninger for å innfri de politiske forventningene til tidlig innsats og inkludering.

I Aftenbladet 18. april – under overskriften «Skolefravær: – Ingen orker å gå i et selskap de ikke er invitert i – hver dag» – uttaler Møyfrid Oftedal Vea og Inger K. Kveseth ved Lenden at saksbehandlingstiden for skolevegringssaker er for lang, og at dersom Lenden hadde vært koblet inn tidligere, kunne mye vært avverget.

Ved en samordning av Lenden og PPT vil man nettopp ha tilgang til høy kompetanse og forkorte det byråkratiske leddet, slik at hjelpen og iverksettelsen av tiltak til den enkelte elev vil komme raskere i gang.

Les også Skolefravær: – Ingen orker å gå i et selskap de ikke er invitert i – hver dag

Utvikle og forbedre

I Stavanger kommunes handlings- og økonomiplan 2022–2025 løftes det frem at vi skal finne bedre måter å arbeide på og omsette organisasjonens samlede kompetanse for å lage gode tjenester for innbyggerne. Endring og omstilling handler om å utvikle, forbedre eller endre kommunens tjenestetilbud.

Vi i PP-tjenesten har tro på at en samordning med Lenden vil være en endring som vil styrke laget rundt barnet. Og vi har tro på at politikerne i Stavanger tar nasjonale føringer til etterretning når de skal behandle forslaget fra administrasjonen ved kommunedirektøren.

Vi i PP-tjenesten ønsker å bygge kompetanse og organisasjoner for framtiden!