Tusen takk for tilliten, Stavanger

DEBATT: Stortingsvalget er over og Erna Solberg får dessverre ikke en historisk tredje periode.

«Mens Ap snart tar æren for at solen står opp om morgenen og vinter etterfølges av vår, skal vi fortsette å vise våre løsninger på dagens og morgendagens utfordringer», skriver Sissel Knutsen Hegdal.

Sissel Knutsen Hegdal Stavanger Høyre

Stavanger Høyre ønsker Jonas Gahr Støre lykke til som statsminister når han etter hvert får stablet en ny regjering på beina. Nå blir det spennende å se om alle løftene fra Ap lokalt, på vegne av ny regjering, slår til.

Erna er byens favoritt

Stavanger ønsket det annerledes. Erna er byens favoritt og Høyre er største parti. Vi er utrolig takknemlige for støtten vi får og tilliten som blir gitt oss. Det føles godt med ryggdekning når vi hver dag jobber for å gjøre Stavanger til en bedre by å bo i.

Når Høyre styrer, er det samarbeidet som leverer.

Trond Birkedal har mye rett i sin kommentar 2. oktober om den politiske situasjonen i Stavanger, også fulgt opp på lederplass 4. oktober i Aftenbladet. Høyre, Venstre, KrF, PP og Frp har hatt flertall på samtlige Stavanger-målinger siden 2019, og resultatet i stortingsvalget bekrefter at byen ønsker oss tilbake. Den tilliten skal vi jobbe knallhardt frem til 2023 for å fortjene. Våre partier har i fellesskap vist at styringsdyktighet kjennetegnes av evnen til å tenke langsiktig, gripe mulighetene når de dukker opp, og at fokus på en trygg og bærekraftig økonomisk grunnmur er avgjørende for å levere gode tjenester og muligheter til innbyggerne.

Imponerer hver dag

Vi har brukt opposisjonstilværelsen til å rendyrke Høyres egenart, bredde laget og involvere alle de dyktige folkene vi har på en ny måte. Disse kreative, engasjerte og rause menneskene imponerer meg hver eneste dag. Et brennende ønske om muligheter til alle, respekt for det private initiativ og begeistring for at andre lykkes, er det som binder oss sammen. Vi er klar for større oppgaver.

Det er et privilegium å få påvirke Stavangers fremtid, men også hardt arbeid. Høyre er overbevist om at de beste løsningene på fremtidens utfordringer finnes i skjæringspunktet mellom det politiske miljøet og aktørene politikken angår. Å lage nettbaserte skrytelister, som Aftenbladets leder viser til, der man skamløst går langt i å ta æren for andres arbeid er ikke i verken rausheten eller samarbeidets ånd. Tvert om viser man mangel på respekt og anerkjennelse til alle de hardtarbeidende folkene som har gått foran, og man ignorerer bidrag fra andre dedikerte kolleger i kommunestyret. Når Høyre styrer, er det samarbeidet som leverer.

Vi vil forvalte tilliten fra velgerne til byens beste. Oppslutningen tas som et tegn på at vi gjør mye riktig, og vi vil fortsette den konstruktive tilnærmingen i rollen som opposisjonsparti. Mens Ap snart tar æren for at solen står opp om morgenen og vinter etterfølges av vår, skal vi fortsette å vise våre løsninger på dagens og morgendagens utfordringer, og sammen med resten av opposisjonen gi tydelig beskjed når flertallet setter arbeidsplasser i fare, glemmer kvalitet og kunnskap i skolen, og lar ideelle kjepphester trumfe praktisk politikk.