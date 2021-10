Ålgårdbanen, så enkelt og billig kan det gjøres!

DEBATT: 10. april i år skrev jeg et innlegg i Aftenbladet hvor jeg foreslo å dekke skinnegangen med grus.

«Rett sør for Stokkeland har noen med et høyst beskjedent budsjett, gjort en utbedring som virkelig monner», skriver Michael Sautter.

Michael Sautter Ganddal

Tanken var å gjøre den tilgjengelig som tursti for langt flere enn de som i dag velger sørpe og glatte jernbanesviller for å komme seg inn i de nydelige områdene banen gir tilgang til.

Motsvarene både på debattsidene og via motinnlegg kom fra forutsigbare hold, med forutsigbare svar. Essensen i motsvarene var at skinnene ikke må dekkes til, enten av estisk-historiske grunner, eller fordi noen fremdeles tror på muligheten for at det skal kjøre tog der.

Underverker

Men nå har noen som åpenbart behersker kompromissenes kunst gjort underverker på kanskje det verste strekket. Rett sør for Stokkeland har noen med et høyst beskjedent budsjett, gjort en utbedring som virkelig monner.

Ved å fylle i grus på den ene siden av skinnegangen, og med akkurat passende bredde, har de gjort den mest gjørmete delen av traseen til en perfekt tursti for både gående, løpende og syklende. Den er også bred nok til å ha plass til en barnevogn, og jeg vil tro den på dette viset også er langt mer tilgjengelig for eldre eller personer med ulike handikap.

Helt til Foss-Eikeland

Så enkelt, godt og billig kan det gjøres! Forslaget nå er at man gjør det samme helt fra begynnelsen av banen på Ganddal, og helt frem til Foss-Eikeland. Det kan ikke koste mye, og det bør ikke medføre tapt nattesøvn for tilhengere av åpne skinner. Jeg vet ikke hvem som har utført genistreken, men takk skal du/dere ha!