Gjenåpningsfest for alle, også våre eldre

– Kan vi be om at en del av festpotten også rettes mot våre eldre? Til sosial kontakt, musikk og aktivitet som treffer mennesker med kognitiv svikt eller andre særlige behov, skriver Cecilie Bjelland.

Debattinnlegg

Cecilie Bjelland Pårørende

DEBATT: Med fest og moro skal gjenåpningen feires i Stavanger. Det er bra. Men er det lov å be om at de hardest berørte av samfunnets lock down også blir invitert med på festen?

Syke og hjelpetrengende eldre har bokstavelig talt vært innelåst på institusjoner i månedsvis. På det strengeste med totalforbud mot besøk og helt til denne uken – med begrensninger. Samtidig har normalt aktivitetstilbud vært minimalt eller fraværende. Og der du og jeg har streamet og «teamet» for å holde sosial kontakt, har dette vært umulig for våre kjære som mangler internettdekning på Stavangers institusjoner og omsorgsleiligheter. Den sosiale kontakten med omverdenen har derfor vært ganske stusslig, for å si det forsiktig.

Kan vi derfor be om at en del av festpotten også rettes mot denne gruppens behov? Til sosial kontakt, musikk og aktivitet som treffer mennesker med kognitiv svikt eller andre særlige behov. Mennesker som er ekstra sensitive ved mangel på kontakt – og som har så mye å ta igjen på stimulans og aktivitet.

Aktiviteter for barnefamilier treffer ikke gruppen, og det er neppe tilrådelig at vi tar dem med ut til festkonsert(er) i sentrum. Men et tilbud med ambulerende konserter eller aktiviteter i egnede grupper – det koster så lite – og ville glede mange.