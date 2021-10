La oss få flere jobber for oss under 18 år

DEBATT: Vi ungdommer ønsker å jobbe slik at vi kan tjene våre egne penger og ikke måtte mase på foreldrene våre.

«Vi oppfordrer alle bedrifter, butikker, restauranter, kafeer, aviser, med flere å tenke nytt og tilsette ungt, friskt og motivert arbeidskraft», skriver elever i 7B på Jåtten skole.

Innlegget er skrevet av: Nora Sjødin, Milla Jåthun Aase, Nikolai Johan Utheim-Larsen og Sanna Larsen i klasse 7B på Jåtten skole.



Noen ungdommer fra 13-17 må kanskje flytte fra hjemmet og leie et sted, fordi skolen er for langt unna. De må ha penger nok til mat, leie og sosiale aktiviteter.

Tenk deg at du er under 18 år og ønsker å spare til ting. Du har nesten ingen jobber å velge mellom fordi du ikke er 18 år. Hvis du kunne velge mellom flere jobber når du var under 18 år, da hadde du hatt det mye enklere.

I 1998 var det nærmere 75 prosent av ungdommene som hadde sommerjobb. Og i 2015 var det færre enn halvparten som klarte få en jobb. Det er ikke ungdommen som ikke ønsker å jobbe, men det de er ikke ønsket. (Jon Epland: «Færre unge har deltidsjobb», SSB, 13. juni 2017)

Like motiverte

Så vil du kanskje si at de som er yngre enn 18 ikke klarer å fokusere godt nok på en jobb like bra som de over 18, men det synes vi ikke er et godt argument. Ungdom som ønsker å jobbe, er like motiverte som de over 18 år.

Et motargument kan være at det koster å ha flere i jobb, men de under 18 år tjener mindre og er dermed billigere å ansette.

Like god innsats

Ikke alle jobber er slik at man må være 18 år for å utføre jobben. Yngre ungdommer kan vel gjøre en like god innsats på et lager, være avisbud, servitør, ryddehjelp, eller lignende.

Vi oppfordrer alle bedrifter, butikker, restauranter, kafeer, aviser, med flere å tenke nytt og tilsette ungt, friskt og motivert arbeidskraft.

Husk at dere alle har vært ungdommer med dårlig råd!

