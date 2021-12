Demokratisk underskudd i Sandnes

DEBATT: Den politiske ledelsen i Sandnes ha redusert budsjettet til kommunestyrets kontrollutvalg med 350.000 kroner pr. år. Hvorfor er det noe å skrive i avisen om?

«Kuttet er symbolsk; men det endrer forutsetningene for demokratisk kontroll i Sandnes kommune», skriver Lisbeth von Erpecom Vikse.

Lisbeth von Erpecom Vikse Leder, Kontrollutvalget og medl. av kommunestyret i Sandnes (H)

Fordi det svekker demokratiet. Dobbelt galt fordi det heller ikke styrker budsjettet; til det er kuttet for lite.

Mange kontrollerer

Kontrollutvalgene har en viktig rolle i vårt styresett. Vårt demokrati er robust. Det er robust fordi det står på mange føtter, ikke minst fordi mange kontrollerer det. Først og fremst gjennom lover og regler. Dernest av den sittende opposisjonen. Dessuten – og ikke minst – av pressen, i kontakt med befolkningen og gjennom sin oppsøkende og kritiske journalistikk.

Innenfor det politiske systemet selv, er det organer som har kontrolloppgaver, organer som har til oppgave å se den sittende politiske ledelsen i kortene og kontrollerer at det som er bevilget og bestemt blir revidert.

I Stortinget er det Kontroll- og konstitusjonskomiteen, i fylker og kommuner er det kontrollutvalg. Det er alltid opposisjonen som leder disse organene. Det gir kontrollen større kraft. I Stortinget har vi sett besluttsomme ledere har åpnet opp regjeringens beslutninger gjennom åpne høringer. Kontroll er viktig.

I fylker og kommuner arbeider kontrollutvalgene med lovpålagte revisjoner av for eksempel tjenesteytingen, for å se at kommunen holder løftene til velgerne og at innbyggerne får de tjenester de har krav på.

For å løse sine oppgaver har kontrollutvalgene egne budsjetter. De er ikke så store, i Sandnes var budsjettet for 2021 kr. 4.393.500. Det ble kuttet med kr 350,000, også i år har den politiske ledelsen bestemt at det skal kuttes med kr 350 000.

Farlig symbolikk

Det er en demonstrasjon, og Sandnes er et særtilfelle. Den oppkonstruerte begrunnelsen er at alle skal delta i dugnaden for å redusere utgiftene. Kuttet flytter budsjettet med en knapt målbar størrelse. Kuttet er symbolsk; men det endrer forutsetningene for demokratisk kontroll i Sandnes kommune. En farlig symbolikk.

