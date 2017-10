Arbeiderpartiet har en visjon om null frafall fra videregående skole. Det krever fleksible løsninger og tillit til de gode fagpersonene som jobber i skolen vår. Vi må også sikre at hver enkelt elev har best mulig forutsetninger for læring, og blir sett som hele mennesker.

Ulogisk og lite hensiktsmessig

I Aftenbladet 10. oktober kunne vi imidlertid lese at elever får fravær når de oppsøker helsesøster. Trusselen om å miste karakterer eller få fraværet på vitnemålet kan gjøre terskelen for høy til å oppsøke hjelp. Det bidrar heller ikke til å mildne følelsen av press, uro og manglende mestring i skolehverdagen. Derfor mener vi at besøk hos skolehelsetjenesten ikke skal føres som fravær for elevene våre.

I forskrift til opplæringsloven heter det at timesfravær, uavhengig av om eleven har gyldig dokumentasjon eller ikke, skal føres opp. Dette gjelder derimot ikke dersom man oppsøker sosiallæreren på skolen. Som helsesøster Ingeborg Sigbjørnsen Stangeland ved Bryne vgs. poengterer, er det ofte de samme elevene som oppsøker begge tjenestene. Dagens fraværspraksis fremstår derfor som ulogisk og lite hensiktsmessig.

Mange sliter

De siste årene har søkelyset på barn og unges psykiske helse blitt større, og stadig flere elever tør å være åpne rundt dette temaet. For mange er helsesøsters kontor et sted som føles trygt og hvor man fritt kan snakke om sine utfordringer. Å få hjelp fra fagfolk bør ikke føre til fravær – særlig når det er en så viktig del av det å lære og å få en hverdag hvor en opplever mestring og trivsel.

Vi har utfordringer med det psykososiale miljøet på våre skoler. Ikke fordi det gjøres dårlig arbeid på skolene – tvert imot. Ungdommene våre er ressurssterke og yter mye, men flere sliter med problemer som ensomhet. Nesten 4000 ungdommer rapporterer at de er ensomme hver uke på skolen.

Mange skoler gjør en glimrende jobb med å se elevene som hele mennesker og bidra til at de kommer seg gjennom løpet ut fra sine forutsetninger. Bergeland vgs. i Stavanger har fjernet orden- og oppførselskarakteren for å vise elevene tillit og for å roe ned presset. Det har hatt god effekt. Vi ser også at en skole som Haugaland vgs. i Haugesund oppnår mer med dialog og tillit til elevene, enn med tidkrevende føringer av fravær og anmerkninger. Elevene reagerer positivt på slik tillit og yter bedre.

Lik behandling

I denne konteksten må vi bidra til at elevene våre i større grad oppsøker skolehelsetjenesten. Vi må sikre at helsesøstrene har nok ressurser, er lett tilgjengelige og jobber på en best mulig måte – nettopp på grunn av deres nøkkelrolle i å skape et godt læringsmiljø og bidra til elevenes mestring av både skole og hverdag.

Arbeiderpartiet vil ta tak i problemet både i fylkeskommunen og i kommunene. Vi må sikre en lik behandling uansett hvor du går på skole, og vi må sikre at terskelen for å gå til skolehelsetjenesten er lavest mulig. Da bør det ikke gis fravær på vitnemålet hvis du oppsøker skolehelsetjenesten. Hvis dette ikke er juridisk mulig å gjennomføre etter opplæringsloven, så har våre nyvalgte representanter på Stortinget en oppgave foran seg. Til elevenes beste.