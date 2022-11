Vi tenker feil om delebiler

DEBATT: Vi skal «tilrettelegge for delebiler» og snakker om egne parkeringsplasser, billigere parkering og lading i parkeringshus, med mer. Vet vi hva vi holder på med? Hva er en delebil?

Hvorfor skal kommuner låse seg opp til å gi særfordeler til enkeltorganisasjoner eller eiergrupper som opererer på den gammeldagse måten?

Ingebjørg S. Folgerø Kommunestyremedlem for Høyre i Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Delebiler blir ofte oppfattet som biler som eies av kommersielle delebilfirma, inkludert bilkollektiv. Det er en altfor snever definisjon som bommer helt på hvordan vi vil dele biler i framtiden. Drosjer er delte biler. Privat utleie av bil via en app – som nedlagte Nabobil – er bildeling. Et nabolag kan gå sammen om å dele en småbil, en stasjonsvogn og en varebil.

Sameier kan kjøpe inn felles delebiler som står i parkeringshallen.

Man kan melde seg inn i et bilkollektiv som bruker telefonen til å låse opp bilene. Mange bedrifter har to-tre biler som de ansatte deler på i arbeidstiden.

Tradisjonelle leiebilselskap har i alle år latt folk leie, altså dele biler.

Leiebilselskap setter også biler i bygatene slik at folk kan låse dem opp med mobilen når de trenger bil, uten at bilen må leveres tilbake på hentestedet, altså à la elsparkesyklene.

Hvorfor skal noen få særfordeler?

Man kan abonnere på biler fra bilforhandlere med fleksible abonnementsløsninger, slik at man kan ha én bil nå, ingen bil neste måned, en annen bil ukene etter, alt etter behov.

Unge familier klarer seg med bare en liten «bybil», fordi de kan låne foreldrenes bil hvis de skal en tur til Sirdal. De deler bil. Tidligere har vi stort sett vært nødt til å returnere bilene der vi hentet dem. Dette er under endring. De stasjonære løsninger vil fortsatt finnes, for eksempel for boligblokker med fellesbiler. Men med apper og mobiltelefoner vil vi kunne plukke opp en bil der vi trenger den, ha den så kort eller lenge vi ønsker, og sette den fra oss nesten hvor som helst. Det skapes nå effektive løsninger for å håndtere lading/fylling, vedlikehold, skader og parkeringsavgift.

Hvorfor skal kommuner låse seg opp til å gi særfordeler til enkeltorganisasjoner eller eiergrupper som opererer på den gammeldagse måten? Slikt vil bare forsinke utviklingen av flere, smidigere og mer effektive deleløsninger. Og hvorfor skal fylket bruke kollektivtransportpengene våre og sine ansatte til den slags?

Nå har Kolumbus startet et prosjekt sammen med to utenlandseide kommersielle aktører. De driver stasjonær bildeling, der du må hente og levere på noen få, faste steder, egentlig ikke annerledes enn vanlig bilutleie. Men disse skal kanskje få egne parkeringsplasser og billigere parkering og lading.

Vybil tapte mot kommersielle

I Oslo startet statseide Vy (buss og tog) delebilselskapet Vybil i 2019. De la ned Vybil i september 2022, etter å ha tapt dundrende 87,4 millioner kroner på prosjektet. Kollektivpenger. En av årsakene er at Vybil var fleksibelt, folk kunne sette fra seg bilen hvor som helst, og dermed måtte selskapet betale mer for parkeringen enn de andre kommersielle bildelingsselskapene som hadde subsidierte, faste plasser. Favoriseringen av enkeltselskaper og -løsninger hindrer innovasjon og utvikling.

Vi må være framtidsorienterte. Alle løsninger som gjør at folk kan finne seg en delt bil, må likestilles. Og da må vi erkjenne at det finnes mange flere bildelingsløsninger enn de vi har hatt hittil.