Stavanger treng eit vikingsenter som fortel historia om samlinga av Norge

DEBATT: Det var ikkje for ingenting at kvar gong kong Olav kom til Stavanger, bad han bilane stoppa slik at han kunne gå ut av bilen og stilla seg opp på graset i Møllebukta og sjå utover sjøen i Hafrsfjord.

Det blir sagt at kong Olav alltid ville stoppa i Møllebukta kvar gong han besøkte Stavanger. På dette bildet frå 1983 er kong Olav på veg til å avduka Sverd i fjell på Mølleberget.

Solveig Nessa Stavanger

Han stod alltid lenge og såg utover fjorden, fortalde ein av naboane i Hafrsfjord oss då me sette opp spelet «Harald Hårfagre» i Hafrsfjord. Kva drama utspela seg der ute i det blå landskapet uti fjorden? Kongen stod på historisk grunn der samlinga av landet starta i 872.

Det er eit historisk sus over den plassen som kongen stod på. Du kjenner det på deg at her var det samlinga av landet starta. «Høyrde du i Hafrsfjord kor hardt dei slost der…«, kvad Torbjørn Hornklove som sjølv deltok i slaget, og som var eit samtidsvitne frå den tida då det skjedde.

Ein viktig start

Diktet er eit flott, episk forteljande dikt om kven som deltok i slaget og om utviklinga i slaget. Vestlendingane vann og austlendingane måtte flykta hals over hovudet tilbake til Austlandet.

Heile Norge samla Hårfagre ikkje den gongen, men det blir rekna slik at han samla Vestlandet til eit kongerike. Langs norskekysten var det kongsgardar på Avaldsnes, Utstein, Fitjar, Alrekstad og Seim. Ikkje alle likte at vi fekk ein konge. Mange drog over havet og slo seg ned på Island for dei lika ikkje hardstyre til kongen.

Mange år seinare: 1030 markerte slutten på vikingtida med slaget på Stiklestad der Olav Haraldsson blei drepen, og seinare blei gjort heilag etter at dei oppdaga at hår og negler hadde vokse mens han låg nede i grava. Olav fekk tilnamnet «den Heilage», og Norge blei rekna som eit kristent land frå då av, med dei store kulturelle og religiøse innverknadane dette hadde på heile samfunnet. Det blei mellom anna heilt slutt på røvartokter med vikingskip til andre land. No var det dei kristne lovene og den kristne kulturen som gjaldt her.

Liten tvil om tidfestinga

At Norge blei eit katolsk land under eit europeisk pavedøme var ein stor siger for heile den katolske kyrkja. Landet vårt vart katolsk heilt til reformasjonen på 1500-talet. Men hugs også at før slaget på Stiklestad hadde vi fleire kristne kongar, som til dømes Håkon den gode (ca. 918-961). Han var son til Harald Hårfagre og var til fostring hjå kongen i England og fekk opplæring i kristen tradisjon der.

Det er liten tvil om at slaget i Hafrsfjord var i ca. 872 viser forsking, og Snorre i Heimskringla som er basert på eldre kjelder. Slaget markerte starten på samlinga av heile landet til eit kongerike. Først vestlandet, så Austlandet og Finnmark til slutt. Det er sjølvsagt samlinga av landet til eit kongerike som må feirast. Stavanger treng eit vikingsenter som fortel historia i nærleiken av Sverd i fjell, og vi treng markeringar av samlinga av Nordvegen til eit land. Norge.