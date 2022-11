Vi ønsker å gi alle barn i byen gratis skolemat på sikt

DEBATT: I flertallspartienes forslag til budsjett dobler vi antall elever som får skolemat i Stavanger. Sofia Holmlund stiller i et leserinnlegg i Aftenbladet et betimelig spørsmål: Hvorfor får ikke alle?

SV og Rødt kan for vår del garantere for at flere barn vil få gratis skolemat dersom vi fortsatt styrer byen etter lokalvalget i høst. Det er et valgløfte.

Truls Drageset Dydland (Rødt) Leder av utvalg for arbeidsliv og lønn

Eirik Faret Sakariassen (SV) Leder av utvalg for oppvekst og utdanning

Kort historietime: Når flertallspartiene (AP, SP, FP, MDG, Rødt og SV) vant valget i 2019 fikk ingen barn i Stavanger mat på skolen. Noe av det første vi gjorde var å innføre gratis skolemat. I dag får 2700 barn gratis skolemat hver eneste dag, og i år klinker vi til og dobler budsjettet. Fra neste år får over 5000 barn gratis mat på skolen. Det tilsvarer omtrent én million skolelunsjer i året. Det er én million flere enn da vi vant valget i 2019.

Finland inspirerte oss

I likhet med Holmlund er vi inspirert av Finland. Da utvalg for oppvekst og utdanning tidligere i høst var på studietur til Finland ble vi utfordret av Helsinkis varaordfører for utdanning, Nasima Razmyar, på å få skolemat i Norge. Vi svarer ut for Stavangers del, og lar oss inspirere av skolematen de serverer, og hvor godt det fungerer i Finland. Så vil noen gjerne stille spørsmål om det er riktig å bruke penger på at alle skal få gratis skolemat – kan ikke bare de som er fattige få det?

Da spør vi: Hvordan skal det gå til? Skal læreren dele ut lunsj til noen få elever, de som i utgangspunktet gjerne har det litt tøft? Det kommer vi aldri til å godta. Vi tror på universelle ordninger. Vi som har gått på skole i Stavanger da Høyre styrte byen husker nok godt hvem som hadde «glemt» matpakken hjemme, eller «ikke var sulten» et par ganger i uken. Barn er ikke dumme. De ser dette, og det er en enorm belastning for barna det gjelder. Heldigvis for alle kommunens barn er det ikke Høyre og Frp som styrer lenger.

Vi må bygge flere kjøkken

Det er hjerteskjærende å tenke på, men det finnes barn i byen vår som går sultne på skolen fordi de ikke får med seg mat hjemmefra. I en tid hvor alt blir dyrere er det enda viktigere at fellesskapet stiller opp. Derfor bruker vi 19 millioner kroner i året på å gi over fem tusen barn skolemat hver dag i Stavanger. Så til Sofies spørsmål: Hvorfor ikke mer? Vel, vi må faktisk bygge flere kjøkken for å holde tritt med ambisjonene våre. Derfor skal vi bygge ut, eller bygge nytt, kjøkken for å øke kapasiteten. Vi rigger oss til at alle byens skoler og barn skal få gratis skolemat.

Vår oppfordring til Holmlund, og alle andre som syns gratis skolemat er en god idé, er å stemme på et av partiene som har innført det, satt av penger til det og har en tydelig plan om å utvide tilbudet. SV og Rødt kan for vår del garantere for at flere barn vil få gratis skolemat dersom vi fortsatt styrer byen etter lokalvalget i høst. Det er et valgløfte.