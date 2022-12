Flere unge i Nav-systemet må loses over i utdanning

KRONIKK: Akkurat nå er flere enn 3000 unge rogalendinger registrert i Nav. Vi er mange som har et ansvar for å få dem i aktivitet.

De videregående skolene og Nav må samarbeide tettere for å få flere gjennom videregående opplæring, skriver Lin Veronica Jacobsen, gruppeleder i Rogaland Ap og rekrutterings- og inkluderingskontakt i Nav.

Lin Veronica Jacobsen Gruppeleder i Rogaland Ap, rekrutterings- og inkluderingskontakt i Nav

Å forhindre utenforskap og jobbe for at alle unge skal være i utdanning eller arbeid, er en av samfunnets viktigste oppgaver. De unge er vår felles framtid, og vi har ikke råd til å miste en eneste én.

For øyeblikket er det også arbeidstakerens marked i fylket vårt. Arbeids­ledigheten er lav, bedriftene «skriker» etter kompetanse og det er varslet stor mangel på arbeidskraft i årene som kommer. Ifølge Statistisk sentralbyrå kan Norge komme til å mangle så mange som 88.000 fagarbeidere i 2035.

Likevel var det i oktober hele 2566 personer under 30 år som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) i Rogaland. 498 rogalendinger mellom 18 og 25 år var dessuten registrert som arbeidssøkere i Nav. Det gir grunn til bekymring.

Hver eneste ungdom på Nav er nemlig en tapt mulighet. Og bare i Rogaland finnes det altså over 3000 slike forspilte muligheter denne høsten.

Samtidig er fylket vårt et av landets beste når det gjelder både fullføring av videregående utdanning. De siste par årene har gjennomføringsprosenten vært over 80 prosent, og selv om tallet er høyere for elever som tar studiespesialiserende enn for yrkesfag, er det også stadig flere som lykkes med å ta fagbrev. Det er av uvurderlig betydning, både for den enkelte og for samfunnet.

Målet er at hele 9 av 10

skal fullføre og bestå

videregående opplæring

innen 2030.

Fullføringsreformen

I fylket har vi i flertallspartiene brukt over 23 millioner kroner på ulike tiltak i nullvisjonen mot frafall de siste årene, og vi setter av ytterligere 4,8 millioner til dette arbeidet i budsjettet vårt for 2023. Samtidig er Rogaland fylkeskommune allerede godt i gang med det enorme arbeidet som kreves for å innfri fullføringsreformen som ble vedtatt av Stortinget i 2021.

Der heter det at alle som har begynt på videregående opplæring nå får rett til å fullføre. Målet er at hele 9 av 10 skal fullføre og bestå videregående opplæring (VGO) innen 2030, og reformen gir både unge og voksne utvidede rettigheter.

Tettere samarbeid

Én av våre hovedutfordringer framover er å finne ut hvordan vi kan fange opp flere av de unge som er registrert i Nav og få disse over i et utdanningsløp. Av unge under 30 år på AAP er nemlig bare 22 prosent i et opplæringstiltak. Jeg mener tallet kunne vært langt høyere.

Sett i lys av fullføringsreformen bør derfor et av mange gode tiltak i nullvisjonen være tettere samarbeid mellom Nav og de videregående skolene i Rogaland. Et slikt samarbeid må også tydeliggjøre hvilke ansvarsområder de ulike partene har for at vi får flere inn i VGO.

Jeg mener også at opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune bør inviteres til de lokale Nav-kontorene i Rogaland for å fortelle om de mange utdanningstilbudene som finnes i fylket, samt å orientere om alle rettighetene og mulighetene som både fullføringsreformen og nullvisjonen innebærer.

Veiledere i Nav som arbeider med å følge opp unge fra 18 til 25 år, må i tillegg få bedre oversikt over de ulike opplæringstilbudene som fylkeskommunen kan tilby, slik at VGO kan tas opp som et tema i alle veiledningssamtaler med de unge.

Oppfølgingstjenesten (OT) må dessuten involveres umiddelbart etter at en ungdom registreres i NAV-systemet.

Vi i Nav bør ellers knytte tett kontakt med bedrifter som tar inn lærlinger og bruke disse som utgangspunkt for arbeidsrettet aktivitet. Å ta ungdommene med ut i felten og la dem besøke ulike bedrifter for å få kunnskap om forskjellige yrker, kan ha en veldig positiv effekt.

Åpnere dør

Innføringen av fullføringsreformen innebærer at man utvider retten til videregående opplæring ved å fjerne tidsbegrensningen på tre år, som har vært hovedregelen for ungdom hittil. Tall fra SSB viser at inntil 5500 elever i Norge mister retten til offentlig finansiert VGO hvert år. Samtidig mottar stadig flere unge arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav.

Med utvidet rett til VGO vil fylkeskommunen og skolene få bedre muligheter til å ta ansvar for de elevene som ikke lykkes med å bestå et eller flere fag på første forsøk, men også til å lage bedre tilpassede opplæringsløp fra starten av. I Rogaland Ap sitt fylkesprogram for perioden 2023–2027 ønsker vi blant annet å satse mer på jobb- og skoleresept, et tilbud som i dag er knyttet opp til Helse Stavanger.

Slike tiltak er særlig viktige fordi det har blitt stadig vanskeligere å klare seg i arbeidsmarkedet uten bestått videregående skole. Dagens 16-åringer har ikke de alternative veiene til arbeidslivet som ungdom hadde for noen tiår siden. At andelen unge fra 20 til 29 år med bare grunnskole som verken var i jobb eller utdanning, økte med ti prosent fra 2008 til 2017, viser nettopp dette.

Samtidig vet vi at veien til myndiggjøring, arbeid og deltagelse i samfunnet går gjennom utdanning og kunnskap. Å ha et arbeid og være inkludert i fellesskap er en del av det som skal til for å skape gode liv for de fleste mennesker. Økt arbeidsinnsats og kompetanse i arbeidsstyrken gir også høyere økonomisk vekst og mer velferd.

Derfor må vi alle bidra i inkluderingsdugnaden, slik at flere kan fullføre videregående opplæring. Bare på den måten får man friheten til å velge sin egen vei videre i livet, og like muligheter til gode liv.