Folk i fengsel har det trolig bedre enn mange demenssyke på sykehjem

DEBATT: Er sykehjemmene en oppbevaringsplass eller et levelig hjem for eldre med helseproblem?

Demenssykdom blir ofte verre med årene. Uansett trenger disse menneskene ut i frisk luft og de trenger noe å gjøre. Men nå er det ikke nok ansatte til å følge dem ut.

Kirsten Øverås Harestad Randaberg

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sykehjemmene er og har i lang tid tilbake vært underbemannet. I slutten av november kunne jeg lese følgende oppmuntrende artikkel i Aftenbladet om at alle sykehjem i Stavanger skulle få tre ekstra ansatte. Det var på tide, men om det er nok vil tiden vise. Jeg håper at flere kommuner følger etter.

Sykehjemsbeboere trenger noe å gjøre. Mange hadde før et aktivt arbeids- og foreningsliv. På sykehjem blir de altfor ofte passivisert. Det blir lagt mye vekt på fysisk sykepleie, uten å tenke på at mennesket også har en psyke. Ånd – sjel og legeme skal ivaretas – hele mennesket.

Hvor er aktivitørene?

Ikke alle beboere på sykehjem har vilje eller energi til å være med på en aktivitet, men det er alltid beboere som ønsker å gjøre noe. Hvor ble det av aktivitørene som skal ha som oppgave å sette beboerne i sving med arbeid som tegning, forming, trimgrupper, egne hobbyrom med mer? Dette er enormt viktig for å forhindre sløvhet og enda mer problemer knyttet til demens.

Hvor ble det av demenslandsbyen? Er denne kun i planleggingsfasen, eller blir det for dyrt og er den lagt på is? Slik det er og har vært i Norge i lang tid, blir eldre med alvorlig demenssykdom satt på skjermet avdeling, altså innelåst. En kan jo tenke seg hvilke sjokk det blir for de fleste pasienter som blir innelåst med mulig påfølgende klaustrofobi. Det er ikke sjelden at beboere her tror de er kommet i fengsel og spør seg hvor lenge de har igjen av soningstiden. Jeg vil påstå at i et norsk fengsel har de det bedre, sammenliknet med mange skjermede avdelinger på sykehjem i Norge, selv om det finnes hederlige unntak. I fengsel får de komme ut i en hage eller luftegård hver dag, og de har også muligheter for å utføre et arbeid og ta utdannelse etter behov.

Tre kjerneoppgaver

Demenssykdom blir ofte verre med årene. Uansett trenger disse menneskene ut i frisk luft og de trenger noe å gjøre. Men nå er det ikke nok ansatte til å følge dem ut, det er også ofte mangel på frivillige, og pårørende kan heller ikke være der hver dag. Flere av dem strekker seg trolig altfor langt som gift eller samboer til en på sykehjem, slik at en glemmer sin egen helse.

Kommuner bør ha tre viktige pålagte oppgaver for å sette et sykehjem i system.

1. Arbeidsoppgaver for pasientene

2. Ut i frisk luft hver dag

3. Nok ansatte.

Hvis en kommuneadministrasjon skal få til dette, bør de først og fremst øke bemanningen. Hvis ikke kommunen har kompetente folk som kan sette ting i system, bør de leie inn konsulenter som er eksperter på eldreomsorg og sykehjem. Det aller viktigste er at myndighetene må bevilge mer penger slik at de pålagte oppgaver er mulig.

Hvor ble det av demenslandsbyen? Er denne kun i planleggingsfasen, eller blir det for dyrt og er den lagt på is?