I Norge velger vi alltid enkleste utvei, totalforbud

DEBATT: Mye av kritikken mot MyGames planer for strømming av ungdomsidrett har vært på sin plass, men er det nødvendig å innføre et totalt forbud av alle strømmetjenester i ungdomsidretten riktig? Jeg mener nei.

Hva er erfaringene med tidligere strømmetjenester, eksempelvis Norsk Hockey tv, som har streamet norsk ungdoms hockey i en årrekke?

Kritikken har de siste ukene haglet mot strømme tjenesten MyGame fra flere hold. Både politikere, stiftelser og ulike enkeltpersoner strømmer bokstavelig talt ut i media med sine bekymringer. Her har det nok gått altfor fort i svingene og MyGame har en stor jobb å gjøre før en eventuell videre utrulling av konseptet.

Verdens Gang (VG) og Stavanger Aftenblad (SA) har nærmest konkurrert om hvem som kan ha de mest negative omtalene av strømmetjenesten MyGame. Det blir for meg en smule paradoksalt. VGTV (og andre) har strømmet barn og unge fra Ekebergsletta i årevis. SA på sin side annonserte like før jul, med brask og bram, at de skulle vise Rogalandscupen i fotball fra og med 15 år. Avisens leder nylig setter nok premissene for en revidert beslutning i redaksjonen.

Hva mener de unge?

Jeg savner en mye mer nyansert debatt, hvor man heller forsøker å finne løsninger, i stedet for, i kjent norsk stil, å innføre totalforbud av all strømming i ungdomsidretten av MyGame eller andre leverandører. I denne sammenhengen er det et par spørsmål som kanskje bør besvares: Hva er egentlig breddeidrett for ungdom og er all idrett for ungdom mellom 15–18 år virkelig breddeidrett, et fristed eller en kjekk hobby?

Hva ønsker ungdommene selv? Har noen av de største kritikerne faktisk spurt ungdommen hva de selv ønsker? Nei, jeg mener ikke bare ungdommens Ordfører i Sandnes.

Hva er erfaringene med tidligere strømmetjenester, eksempelvis Norsk Hockey tv, som har strømmet norsk ungdoms hockey i en årrekke? Hvilke av de største kritikerne har spurt Norges Ishockey Forbund om hvordan de har håndtert personvern og samtykke?

Åpne kamp-protokoller

Hvilke erfaringer er gjort i andre særforbund eller i andre land, eksempelvis Sverige og Danmark? Hvor mange ungdommer i Norge mellom 15 og 18 år har hemmelig adresse, og hva er egentlig forskjellen på strømming og åpne kamp- protokoller i denne sammenhengen? Hvilken dokumentasjon eksisterer på at strømming fører til mobbing, frykt og bortfall i ungdomsidretten mellom 15 og 18 år?

Enkleste utvei er alltid et totalforbud, og det er vi ganske gode til i dette landet. Det er litt mer utfordrende å være løsningsorientert. Mitt forslag er enkelt: La de særforbundene i norsk idrett, med gode erfaringer fra tidligere strømmetjenester, få fortsette med strømming av ungdomsidretten sin ned til 15 år – gjerne i nasjonale ligaer – enten gjennom MyGame eller andre streaming- leverandører. I mellomtiden kan vi forsøke å finne svar på noen av spørsmålene ovenfor – samtidig som vi høster enda flere erfaringer.