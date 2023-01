Vi må ta en prat om Equinor på Shetland

DEBATT: Shetland og Norge har mye historie felles, og det blir for ille om vi nå skal gå inn i et kapitel som handler om at dere satt stille da Equinor planla å bore i et sårbart havområde utenfor kysten vår.

Vi vil at Shetlands energiframtid skal handle om det fornybare. Equinor feiret nylig sitt 50-årsjubileum. Det forteller oss at det er et halvt århundre siden olje var det nye store.

Alex Armitage Rådmann, kommunestyret Shetland

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På Shetland sitter vi ikke stille. London vil sannsynligvis godkjenne Equinors planer til slutt, og da er det bare Equinor selv som kan stoppe boringen. Dere, våre venner i Norge, er Equinors hovedeier. Det er derfor vi tar kontakt med dere. Vi vet at Equinor har stoppet egne prosjekter tidligere.

Vest for Shetland, blant hval og delfiner, med en flytende produksjonsrigg og et gassrør som skal gå gjennom en sårbart havområde planlegger Equinor å bore etter olje. Rosebank-feltet er det største uåpnede feltet på britisk side i Nordsjøen. Vi står i en klimakrise, og Equinors Rosebank tar oss i helt feil retning.

Vi må satse fornybart

Vi vil at Shetlands energiframtid skal handle om det fornybare. Equinor feiret nylig sitt 50-årsjubileum. Det forteller oss at det er et halvt århundre siden olje var det nye store. Det er fornybar energi som skal bringe et nytt energi-eventyr til verden. Vi ønsker å være en del av framtiden, ikke la Equinor ta opp plassen, arbeidskraften og subsidiene for å videreføre en oljeindustri som uansett må trappes ned.

Kampanjen Stop Rosebank har vokst mye de siste månedene, nylig ble det laget en film med en liten gutt som sender flaskepost til Norge med et ønske om å stoppe prosjektet.

På Shetland har vi akkurat markert 30-årsjubileet for Braer-ulykken, da et tankskip traff kysten vår, og sølte 85 000 tonn norsk råolje. Å få Equinor på besøk kommer ikke uten risiko. Vi vet at Equinor var villig til å bore i et havreservat med viktig biomangfold, som de planla i Australbukta. Vi hører at det fortsatt er oljesøl på Bahamas etter at taket på flere av Equinors oljelagre ble tatt av vinden i 2019. Vi har lest at det er funnet gift i blodet til amerikanere som bor nær Equinors skiferoljeanlegg.

En hasardiøs plan

Utover de fysiske farene som kommer med Equinors internasjonale oljevirksomhet, befinner vi oss samtidig i en klimakrise. All global oppvarming vi kan begrense, vil gi oss en bedre klode å bo på. Equinors plan er å øke produksjonen av olje fram til 2026. Rosebank-feltet er en del av denne hasardiøse planen. Dette strider mot det Internasjonale Energibyråets enkle befaling om at vi ikke kan starte opp ny oljevirksomhet om vi skal nå målene i Parisavtalen.

Vi håper dere gir beskjed til Equinor om at Rosebank-prosjektet er en satsing i feil retning. Sanjeev Prasad, den 16 år gamle skoleeleven fra Lerwick som er med i videoen får ikke sagt det klarere:

– Oljen dere produserer for at verden skal brenne; den smelter isen, får skogene til å brenne, oversvømmer våre byer, forsurer våre hav og ødelegger vår framtid.

Så ikke risiker vår kyst og klimaet for at dere skal hente opp mer olje. Tenk hva vi kan få til om vi går sammen og satser fornybart!