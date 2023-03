Skremmende signaler om E39

DEBATT: At ny trafikk­sikker E39 settes på vent, er tragisk. Alle «veier» er åpnet for å bygge ut denne strekningen som vi virkelig trenger.

Øst for Kristiansand er E18 mye mer trafikksikker enn E39 mellom Ålgård og Mandal vest for Kristiansand.

Arne Birkedal Flekkefjord KrF

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stortinget har bestilt oppdraget med fire felt fra Kristiansand til Ålgård. Statlig plan er vedtatt. Nye Veier AS har overtatt planene fra Vegvesenet, og det ligger godt innenfor det som er prioritert hos Nye Veier – både samfunnsøkonomisk og ikke minst i at det er en strekning altfor mange alvorlige ulykker.

En investering i mye

Så hvorfor stopper det opp. Er kostnadene for store?

Nei, for veibygging i denne skala er ikke bare en kostnad, men en investering. Millionene forsvinner ikke inn i «skumle» store selskaper som gjemmer pengene i skjulte skatteparadis i utlandet (som vi kanskje tror med noen bransjer).

Nei, mye av pengene som brukes til veibygging, går faktisk tilbake til de som jobber her. Kanskje opp mot 40–60 prosent. De jobber og betaler sitt huslån, sin mat, klær til barna, brød i butikken osv. Og de betaler en stor andel tilbake til staten i skatt. Slik at vi kan opprettholde skoler og sykehus osv.

Og vi kunne holdt på videre. Hva med varer som kjøpes inn, som grus, betong, asfalt, rør, maskiner og utstyr, diesel og dekk. Her går mye tilbake til staten.

Tenk også på alle som har jobb i planleggingsfasen, og som har byggeledelse under anleggsperioden. Kokker, frisører, bilverksteder, renholdspersonale osv.

Det er vel på denne måten samfunnet holdes i gang. Og her får vi enda noen gevinster. La meg ta bare et eksempel:

Ved ny vei mellom Dyreparken og Grimstad ble det gjort noen forsøk på besparelse av tid og diesel på et vogntog. Og det var ganske overraskende. Besparelsen på drivstoff var opp mot 30 prosent, og det var stor besparelse i tidsforbruk.

Liv og helse

Og tenk, alle planer ligger klar for en moderne ny firefelts, trafikksikker vei som er bygget på trafikantenes premisser. De som skal fra A til B raskt og økonomisk for å levere varer som vi alle er avhengige av. Og du slipper å møte 50 tonn tunge vogntog i opp mot 80 km som passerer deg motsatt vei med en halv meters avstand til din egen bil. Her kjører du med din dyrebare last. Kanskje dine barn, svigermor eller andre. Det er helt utrolig at det faktisk er lovlig med den trafikkmengde vi har. Tenk hvor lite som skal til? Nei vi tør ikke tenke engang.

Min oppfordring er at trykket må holdes oppe i planlegging for gjennomføring av hele strekningen. Og at Nye Veier må tilføres midler for å gjennomføre dette raskt og effektivt. Vi har ikke tid til å vente, vi som ferdes på denne strekningen. Neste gang er det kanskje en av oss som leser dette som er i en kraftig møteulykke.

Faren er at den nye veien som vi har drømt om stopper ved «PitStopen» før Fedafjorden. Da har vi tapt mye. Og den sittende regjering må ta på seg ansvaret for de ulykker som kommer på veien vår. De snakker om nedskalering, inflasjon og altfor store kostnader

Men om så skulle være, er vi ikke villige til å prioritere for å redde liv? For liv kommer å gå tapt. Igjen og igjen.

Og det skremmer meg.