Strømstøtten er ikke perfekt, men familier lider av all eksporten

DEBATT: Jeg skjønner ikke hvordan Ole Kvadsheim kan konkludere med at det vil bli brukt mer strøm om vi får strømstøtte.

De fleste er nok enige i at strømmen vi ikke bruker, kan selges for markedspris til utlandet, men strømmen nordmenn bruker, bør ha en redusert pris internt i landet.

Kenneth Terjesen Lye

Jeg er for øvrig enig med Kvadsheim i at strømmen vi ikke bruker vil bli solgt til høyeste pris til land som er villige til å betale for det. Den delen av prisproblematikken skjønner jeg. Det jeg ikke skjønner er hvordan Kvadsheim kan dra konklusjonen om at strømstøtte fører til økt forbruk.

Jeg forstår riktignok tanken om hvordan han kobler det sammen, men samtidig tror jeg konklusjonen hans er feil. For å komme litt nærmere, må vi se på ett par ting. Det første er strømforbruk før prisøkningen. Hvor mange kWh det ble brukt av husholdninger før prisen og etter prisøkningen?

Hva bruker vi egentlig?

Da må man vel egentlig gå inn i hver enkelt boligenhet å se på differansen i bruk. Dernest må man finne utav om det i det hele tatt er forsvarlig å redusere strømforbruket. Da tenker jeg spesielt på elektrisk utstyr som varmer opp rom i huset/leiligheten. I tillegg kommer varmtvannsbereder, kjøleskap, fryseboks med mer. Etter å ha fått kontroll på de tingene bør man også se på familiesammensetningen. Det er av vesentlig betydning hvordan familien er satt sammen.

En ungdom/ung voksen vil kunne klare seg med en god del mindre strøm enn en familie med to voksne og to barn. Nå nærmer vi oss vintermånedene. Det blir kaldere, og man har gjerne behov for mer oppvarming. Da spør jeg: En familie på fire som alltid har brukt så lite strøm som mulig, som har dusjet annenhver dag eller sjeldnere, gjerne med en baby i hus. Hvordan skal de kunne redusere sine kostnader uten at det skal være fare for liv og helse?

Dersom familien, på grunn av strømprisen ikke har råd til varme opp huset, hvem sin skyld er det da dersom det ender med lungebetennelse, annen sykdom, eller i verste fall død? Er det de som ikke hadde råd til strømmen, eller er det de som fjernet strømstøtten, eller noen andre? At prisen på strøm stiger er i og for seg helt naturlig i ett åpent marked, men er det et krav til at det ikke kan differensieres på pris, avhengig av innland eller utland?

Vi bør ikke svi for eksporten

Siden strømmen blir dyrere jo mer behovet øker, er det da forsvarlig å legge opp til en mer eller mindre utslippsfri bil- og maskinpark, fremfor å bruke diesel og bensin som drivstoff? Staten har, i alle fall frem til nå, ikke hatt strømprisstøtte til næringslivet. Det kan føre til mange konkurser på grunn av manglende betalingsevne eller en kraftig økning i arbeidsledighet.

Resultatet av dette vil være enda flere som er hjemme på dagtid. Dermed blir det brukt mer strøm i husholdningene, noe som igjen kan føre til enda høyere strømpriser, i tillegg til psykiske utfordringer på grunn av økonomiske problemer.

Dagens ordning med strømstøtte er kanskje ikke den beste, men den sikrer i alle fall at strømregningen for de fleste blir lettere å håndterbar. Jeg påstår heller ikke at jeg har løsningen på utfordringen, men de fleste er nok enige i at strømmen vi ikke bruker, kan selges for markedspris til utlandet, men strømmen nordmenn bruker, bør ha en redusert pris internt i landet, slik at norske familier ikke blir skadelidende av strømeksporten.